Fonte : tg24.sky

(Di sabato 3 agosto 2019)di 16in: èIl giovane si sarebbe aggrappato a dei cavi per uscire dal mare, andando in arresto cardiaco. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio, sull'arenile di fronte al castello

SkyTG24 : Rapallo, ragazzo di 16 anni folgorato in spiaggia: è grave - Teleradiopace : Rapallo, ragazzo di quasi 17 anni forse folgorato in zona Castello in rosso a Lavagna - GenovaQuotidian : Rapallo, ragazzo folgorato da un cavo elettrico -