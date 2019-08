Obsidian | lo studio di The Outer Worlds | è contro il crunch time

Fonte : eurogamer

(Di sabato 3 agosto 2019) Negli ultimi mesi si è parlato spesso diin ambito videoludico, una pratica diffusa nell'industria che spinge gli sviluppatori a sostenere orari di lavoro estenuanti e straordinari per lunghi periodi per far sì che un titolo sia pronto a debuttare sul mercato entro la data prefissata.Sull'argomento si è recentemente espresso anche Brian Hines, seniore designer difamoso per Fallout: New Vegas e Pillars of Eternity, attualmente al lavoro su The."non pratica il, il che è una delle cose che fa sì che le persone rimangano lungo.", afferma Hines in un'intervista con PCGamesN. Leggi altro...

Eurogamer_it : Obisdian, lo studio del promettente #TheOuterWorlds si schiera contro il crunch time -