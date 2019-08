Nuovo evento Pokémon Go dal 5 agosto | i pacchi amicizia valgono di più

Monster Hunter World e The Witcher 3 di Nuovo insieme in un evento crossover : Capcom ha organizzato un nuovo evento crossover che coinvolge i due apprezzati Monster Hunter: World e The Witcher 3.Dopo l'appuntamento proposto lo scorso febbraio, Monster Hunter: World e The Witcher 3: Wild Hunt saranno presto i protagonisti di un nuovo evento crossover. L'iniziativa inizierà il 26 luglio e si concluderà giovedì 29 agosto."I cacciatori di livello 50 o superiore potranno partecipare alla sfida multiplayer, Contract: Woodland ...

Fortnite : un conto alla rovescia preannuncia il Nuovo evento Cattus vs Doggus : Poche ore fa le piattaforme volanti dell'isola di Fortnite Battaglia Reale hanno dato il via a un conto alla rovescia, al termine del quale avrà inizio un nuovo e imperdibile evento in-game.Il countdown terminerà sabato 20 luglio alle 20:00 italiane. Secondo le informazioni scovate dai dataminer, durante l'evento, soprannominato "Doggus vs Cattus", assisteremo all'epico scontro tra il robot in costruzione nell'Impianto a Pressione e il mostro ...

BH90210 - le prime scene dalla serie evento di FOX - in un Nuovo promo : Beverly Hills, 90210 disponibile un nuovo promo con scene inedite dalla serie evento di FOXIl viaggio che ci porterà verso la serie evento dedicata a Beverly Hills, 90210 (BH90210) si accorcia sempre di più. FOX (USA), che trasmetterà la serie a partire dal 7 agosto, ha rilasciato un nuovo teaser della serie.Il cast originale composto da Jason Priestley, Shannen Doherty, Jennie Garth, Ian Ziering, Gabrielle Carteris, Brian Austin Green e Tori ...

Pippo Inzaghi è il Nuovo allenatore del Benevento. Il comunicato : Pippo Inzaghi è il nuovo allenatore del Benevento. Il comunicato del club Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto un accordo con il sig. Filippo Inzaghi per la conduzione tecnica della Prima Squadra. L’allenatore di Piacenza ha sottoscritto un contratto con il club giallorosso fino al 30 giugno 2020 con opzione per il rinnovo fino al 30 giugno 2021. Benvenuto mister Inzaghi! Fonte: Sito ufficiale Benevento Calcio Potrebbe ...

For Honor lancia il Nuovo evento Ombre dell'Hitokiri : L'evento Ombre dell'Hitokiri è ora disponibile su For Honor, apprendiamo dall'E3 2019. L'evento fa parte della stagione 2 del terzo anno di For Honor, e sarà giocabile da oggi fino al 27 giugno, ma riportiamo di seguito il comunicato ufficiale per tutti i dettagli: L'evento è incentrato sull'Hitokiri, un guerriero fantasma che ha perso la propria fede nell'umanità, e include una nuova modalità di gioco a tempo limitato, Soul Rush, oltre a ...