Mario Serpa contro la redazione di Uomini e Donne | ' Dietro c' è lo schifo'

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 3 agosto 2019) Ladiè stata nuovamente messa in discussione:, ex corteggiatore del Trono Gay e opinionista del "Classico", ha reagito male nello scoprire che un autore del programma è in vacanza con Claudio Sona. A Raffaella Mennoia, che ha usato Instagram per smentire la presa in giro che si dice abbia fatto il veronese a tutti loro, il romano ha risposto per le rime con un post piuttosto polemico che è apparso in una Stories.attacca lae l'ex Claudio Sona È bastata una foto pubblicata da Michele Perna, autore di, a scatenare un'accesa polemica tra alcuni membri della. L'ex corteggiatore, dopo aver visto lo scatto della vacanza che il collaboratore di Maria De Filippi sta condividendo con Claudio Sona, ha pubblicato la seguente frase su Instagram: "Questo conferma loche c'è sempre stato e continua ad ...

trash_italiano : Uomini e Donne, Mario Serpa attacca Raffaella Mennoia - carmenFashionCr : UeD Raffaella Mennoia e Mario, volano gli stracci. Serpa: “Castronerie” - Allegra46810386 : RT @Monica774311138: I miei rispetti vanno solo al signor MARIO SERPA #clario #marioserpa -