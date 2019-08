Dry Drowning - recensione

Fonte : eurogamer

(Di sabato 3 agosto 2019) Quando si sente parlare di un nuovo progetto italiano, la mente non può che andare a studi come Ovosonico, LKA, Storm in a Teacup, Forge Reply e Stormind Games, che hanno indirizzato il proprio stile verso la narrazione e la qualità artistica.Questa tradizione, già ben avviata, viene oggi portata avanti dai ragazzi di Studio V con Dry, un punta-e-clicca che unisce meccaniche della vecchia scuola a soluzioni di gameplay più moderne, con un impianto visivo originale e accattivante, disponibile ora su Steam e prossimo all'uscita su console.Il buon nome della scuola italiana sarà stato rispettato anche questa volta?Leggi altro...

