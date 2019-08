Ci sarà una tappa del “Jova Beach Party” anche a Milano | all’aeroporto di Linate

C’Era Una Volta… a Hollywood sarà una miniserie per Netflix? Non sarebbe la prima volta per Tarantino : Appena uscito nelle sale americane, C'Era Una volta... a Hollywood è già un successo di pubblico e critica. Tanto che Netflix potrebbe decidere di acquistarne in diritti per pubblicarlo sulla sua piattaforma. Del resto non sarebbe la prima volta che un film di Quentin Tarantino subisce la stessa sorte. Un mese fa, The Hateful Eight è apparso su Netflix in versione estesa come miniserie da quattro episodi da cinquanta minuti, ed è stato lo ...

Sanremo - Amadeus sarà il conduttore : 'È la notizia che uno aspetta da una vita' : Lo si sospettava già da tempo, ma nelle scorse ore attraverso una nota Rai è finalmente arrivata la conferma: sarà Amadeus il conduttore e direttore artistico della settantesima edizione del Festival di Sanremo, in onda nel febbraio 2020. Il conduttore ha ricevuto la notizia a sorpresa e ci ha tenuto subito a comunicare al pubblico la propria immensa gioia. Amadeus conduttore e direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo La prossima ...

Stephanie Frappart sarà la prima donna ad arbitrare una finale maschile della UEFA : La UEFA — l’organo che governa il calcio professionistico europeo — ha affidato l’arbitraggio della Supercoppa tra Liverpool e Chelsea alla francese Stephanie Frappart, che diventerà quindi la prima donna ad arbitrare una finale maschile organizzata dalla UEFA. Frappart ha 35 anni

Calcio femminile – Una novità… Mondiale : la Coppa del Mondo 2023 sarà a 32 squadre : Novità in merito al Mondiale di Calcio femminile 2023: il numero di squadre verrà aumentato da 24 a 32 per decisione unanime del Consiglio FIFA Dopo il grande successo del Mondiale di Calcio femminile 2019, il Consiglio FIFA ha stabilito all’unanimità che la prossima Coppa del Mondo che si svolgerà nel 2023 sarà giocata da 32 squadre e non più da 24. Saranno presenti 8 gironi da 4 squadre ciascuno per un format che si avvicina a ...

Manifest 2 ci sarà? Il finale della prima stagione si trasforma in una maratona di 4 episodi : Manifest 2 ci sarà o meno? La risposta è affermativa e chi segue la serie sin dal suo primo passaggio negli Usa, lo sa bene. Mediaset ha mandato in onda lo show in contemporanea su Premium e poi su Canale5 come tappabuchi estivo ma non senza successo. Tante domande rimarranno in sospeso questa sera e troveranno risposta solo nei nuovi episodi in onda da settembre negli Usa, fino ad allora il pubblico dovrà fare i conti con il finale. Il gran ...

Atletica - Coppa Europa 2019 - Antonio La Torre spiega le convocazioni : “sarà una squadra con molti nuovi protagonisti” : Poco fa la FIDAL ha comunicato i convocati azzurri per i Campionati Europei a squadre, che si svolgeranno a Bydgoszcz (Polonia) dal 9 all’11 agosto. In gara vedremo 54 italiani, che proveranno a replicare le buone prestazioni delle ultime uscite per permettere alla Nazionale di evitare la retrocessione, visto che ben cinque squadre scenderanno in “Serie B” nel prossimo anno. Il direttore tecnico Antonio La Torre ha rilasciato una lunga ...

Bianca Guaccero annuncia : “A Detto Fatto ci sarà una sorpresa!” : Bianca Guaccero sulla nuova edizione di Detto Fatto: “Novità in arrivo!” La passata stagione televisiva è stata di grande successo per Bianca Guaccero che, raccolto il testimone dalle mani di Caterina Balivo, ha condotto la nuova edizione di Detto Fatto con il suo modo sincero, allegro e senza inutili sofismi. Un successo meritato che le è valsa la riconferma su Rai2. In un’intervista al settimanale Nuovo Tv ha annunciato ...

Canottaggio - Mondiali U23 Sarasota 2019 : una rassegna da ricordare. Sei ori - undici podi e due record del mondo di categoria : L’Italia non aveva mai conquistato sei ori in una rassegna iridata di Canottaggio: il Mondiale Under 23 che si è concluso ieri a Sarasota, in Florida, USA, sarà a lungo negli annali del movimento remiero azzurro. undici i podi conquistati, con tutti gli equipaggi azzurri entrati in finale che sono andati a medaglia. La vittoria nel medagliere assoluto è sfuggita per un soffio (la Gran Bretagna ha vinto un argento in più) ma nessuna ...

Canottaggio - Mondiali Under 23 Sarasota 2019 : le analisi degli allenatori azzurri al termine di una spedizione trionfale : Undici medaglie ottenute portando a Sarasota 13 equipaggi fanno dei Mondiali Under 23 di Canottaggio una delle spedizioni più prolifiche di sempre, a maggior ragione tenendo conto del fatto che ben sei sono state d’oro. Il secondo posto assoluto nel medagliere alle spalle della Gran Bretagna, che ha conquistato un argento in più degli azzurri, comunque primi per numero di medaglie vinte, certifica il successo italiano nelle acque ...

La possibilità di uno scambio Icardi-Milik resta aperta per la Gazzetta. sarà una lunga estate : Il Napoli continua a lavorare sotto traccia per Mauro Icardi. Anzi più che lavorare, come scriva la Gazzetta dello Sport, il Napoli aspetta. Perché la battaglia che si gioca con la Juve è una guerra di nervi e di attese. Agosto Sarà lungo e caldissimo su questi fronti e bisognerà stare attenti agli effetti domino. Perché quando salterà lo stallo messicano – con l’Inter bloccata da Icardi, la Juve da Higuain e la Roma da Dzeko – ecco ...

F1 - GP Germania 2019 : a Hockenheim una gara tra rischio pioggia e tentativi di rimonta - sarà spettacolo! : Cosa dobbiamo aspettarci dal Gran Premio di Germania 2019 di Formula Uno di questo pomeriggio? Dalle ore 15.10, senza alcun dubbio, vivremo una gara assolutamente da non perdere. Gli spunti di interesse sono talmente numerosi e importanti che ci garantiranno 67 tornate da vedere tutte d’un fiato. In primo luogo dovremo fare particolare attenzione al meteo di Hockenheim. Secondo quanto rivelato dalle previsioni, infatti, la pioggia non ...

Klaus Davi : "Il film di Crespi non sarà al Lido perché ci sono troppe pellicole? Una presa in giro" : Negli anni è capitato più volte un film, poco importa se di un grande o di un piccolo regista, sia stato rifiutato da un Festival nazionale o internazionale, ma nel caso di “Terra mia, non è un Paese per santi” di Ambrogio Crespi, quel “no” ha fatto e continua a far discutere. Il film – che racconta del ritorno della democrazia nel paese calabro simbolo di San Luca e la reazione della ...

Già un passo avanti il Huawei Mate 30? La fotocamera dual-main sarà una rivoluzione : I Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro non passeranno inosservati. Questo sembra emergere dai recenti rumor intorno ai due top di gamma. Una piccola o grande rivoluzione (questo lo scopriremo ben presto) riguarderà la fotocamera degli smartphone di punta: quest'ultima sfrutterà una tecnologia tutta nuova e anche ben diversa da quella ora a bordo della serie Huawei P30. Facendo riferimento alla struttura periscopica del comparto fotocamera del Huawei ...

Salvini : ognuno può esprimere proprio pensiero - ma non sarà tollerata alcuna violenza : Roma – “No Tav, ognuno puo’ esprimere liberamente il proprio pensiero ma NESSUNA violenza sara’ tollerata, ne’ restera’ impunita. Attenzione massima per questo fine settimana, con il totale sostegno alle nostre Forze dell’Ordine”. Cosi’ il ministro dell’interno Matteo Salvini su facebook. Salvini: VOTERÀ PARLAMENTO? BENE, PASSERÀ CON 80% Non interpreto i gesti, a me interessa che ...