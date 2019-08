Temptation Island Vip | è già bufera su Alessia Marcuzzi | “Le tue ca***te…”

Massimo Colantoni dopo Temptation Island a ruota libera su Federica Lepanto - Elena Cianni e Ilaria : Massimo Colantoni, l'ex fidanzato di Ilaria Teolis, ripercorrendo a freddo l'esperienza di Temptation Island ha parlato in un'intervista ad Uomini e Donne Magazine, ha parlato del suo rapporto con Federica Lepanto e anche del feeling nato con Elena Cianni. Non si è limitato, però, nel commentare l'atteggiamento della fidanzata, Ilaria, durante l'intero percorso del reality.Continua a leggere

Jessica Battistello su Temptation Island : “Mi ha tolto tanto ma…” : Temptation Island: Jessica Battistello si sfoga dopo il reality A pochi giorni dalla fine di Temptation Island, Jessica Battistello ha voluto sfogarsi sui social e lo ha fatto con un lungo messaggio di ringraziamento e con una confessione inaspettata: “Sarò sempre grata per questa esperienza unica che mi ha tolto tanto ma allo stesso tempo mi ha dato tanto. Grazie a tutte le persone che ci hanno seguito, aiutato, ascoltato in questi ...

Temptation Island - Nicola : i rapporti con Maddalena e cosa direbbe a Giulio : Temptation Island, Nicola Tedde: l’attuale rapporto con Maddalena e le parole su Giulio Nicola Tedde, dopo Temptation Island, rivela come ha trascorso la sua esperienza nel villaggio dei fidanzati in un’intervista su Uomini e Donne Magazine. Il giovane, fidanzato da due anni e mezzo con Sabrina Martinengo, ha legato in particolar modo con Maddalena Vasselli. […] L'articolo Temptation Island, Nicola: i rapporti con Maddalena e ...

Temptation Island Vip 2 - Alessia Marcuzzi : «Prontissima per questa nuova avventura - totalmente diversa da quelle che ho fatto fino ad oggi» : Alessia Marcuzzi Una nuova isola, e non è quella dei famosi, sta per accogliere Alessia Marcuzzi. Da settembre - come DM anticipato – sarà lei a guidare il racconto di Temptation Island Vip 2, il viaggio nei sentimenti di sei coppie famose, pronte a mettere in discussione il proprio amore, “perché è nella separazione che si capisce la forza con cui si ama” (recita la padrona di casa nel promo). Una nuova esperienza per lei, che ...

Collina e Colantoni si tatuano latitudine e longitudine del resort di Temptation Island : Temptation Island si è concluso martedì 30 luglio, ma i suoi protagonisti continuano a far parlare di sé. In queste ultime ore sono balzati agli onori del gossip Vittorio Collina e Massimo Colantoni, i quali hanno deciso di rendere omaggio al resort sardo che li ha ospitati con dei tatuaggi che ne ricalcano le coordinate. Vittorio e Massimo: il tatuaggio che fa discutere I due ex concorrenti di Temptation Island, Vittorio Collina e Massimo ...

Temptation Island Vip 2019/ Coppie - riprese al via il 19 agosto e messa in onda... : Temptation Island Vip 2019, Coppie e data d'inizio. Alessia Marcuzzi alla conduzione, arriva l'inaspettato gesto di Simona Ventura

Temptation Island 2019 - parla Katia Fanelli : «Vittorio? Prenderà un due di picche da Vanessa» : Temptation Island 2019, parla Katia Fanelli: «Vittorio? Prenderà un due di picche da Vanessa». A pochi giorni dalla chiusura della sesta edizione del docureality condotto da Filippo Bisciglia, Katia ha deciso di dire la sua sulla fine del rapporto con il suo ormai ex fidanzato. Katia e Vittorio sono usciti separati da Temptation Island 2019, a prendere la decisione di chiudere è stato Vittorio dopo aver ascoltato quello che la bionda fidanzata ...

Temptation Island - Katia : “La mia famiglia non parla più di Vittorio” : Katia Fanelli di Temptation Island: “La mia famiglia sperava in nuovi sviluppi” Dietro una coppia, si sa, ci sono delle famiglie. C’è quella di Ilaria di Temptation Island che non ha alcuna intenzione di confrontarsi con Massimo visto il dolore che le ha arrecato e poi c’è la famiglia di Katia Fanelli che, appena hanno visto rientrare la figlia, hanno chiesto dov’era Vittorio. A raccontarlo è stata Katia Fanelli ...

Paola Caruso e Moreno di Temptation Island - è amore : arriva il bacio - : Alessandro Pagliuca A Temptation Island è tempo di passione tra Paola e Moreno: tra i due infatti è arrivato il bacio che in tanti si aspettavano Paola Caruso, ex Bonas di Avanti un Altro, e Moreno Merlo, "single" fresco dell’esperienza a Tempation Island 2019, stanno assieme. Questo almeno quel che sostiene il magazine Spy che si fa forte anche di una paparazzata fatta ai due con tanto di bacio passionale. Dunque il gossip che era ...

Gossip Temptation Island : Vittorio Collina continua a frequentare la single Vanessa : Vittorio Collina e la sua ex tentatrice Vanessa Cinelli continuano a frequentarsi. La conferma è arrivata direttamente dall'ex fidanzato di Katia Fanelli a poche settimane dalla fine delle riprese di Temptation Island. Come già aveva lasciato intendere nello speciale andato in onda lo scorso martedì 30 luglio, Vittorio non si è pentito di essere uscito dal falò di confronto senza Katia e ha continuato a frequentare la single Vanessa, alla quale ...

Baci tra Paola Caruso e Moreno Merlo di Temptation Island - tra i due è davvero amore : La foto scattata dai paparazzi di Spy conferma quello che era già ipotizzabile. Paola Caruso, mamma da appena cinque mesi e in rotta con l'ex Francesco Caserta, ha iniziato una relazione insieme al modello e deejay, intravisto in televisione tra i single di Temptation Island. L'immagine pubblicata dal magazine non lascia spazio a dubbi. La Caruso e Merlo non si nascondono, tanto che lui è apparso in due foto Instagram pubblicate da lei: erano ...

Temptation Island 2019 - Massimo Colantoni parla della sua ex Ilaria : "Ha professato un amore folle per me - ma non l’ha dimostrato con i fatti" : Il percorso di Massimo Colantoni a Temptation Island si è concluso drasticamente con la fine della storia insieme alla sua ormai ex fidanzata Ilaria Teolis. Le 4 settimane l'uno lontano dall'altra hanno portato ad un esito infelice per la coppia che ha confermato (separatamente) la fine della storia anche durante lo speciale "Un mese dopo" andato in onda martedì 30 luglio su Canale 5.Dalle pagine del magazine di Uomini e Donne Massimo ...

Temptation Island - Alessia Marcuzzi entusiasta della conduzione - : Alessandro Pagliuca Alessia Marcuzzi esprime la sua felicità per la conduzione della nuova edizione di Temptation Island Vip È appena terminata la settima edizione del reality show delle tentazioni, Temptation Island. Il programma condotto con successo da Filippo Bisciglia che questa estate ha saputo regalare grandi emozioni ai suoi fan raggiungendo un record di ascolti mai toccato prima in nessuna delle precedenti edizioni. Motivo ...