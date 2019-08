Ron Moss | la nuova vita del Ridge di Beautiful | “Tra un piatto di ravioli e un guazzetto

Questo Ridge di Beautiful? Dimenticatelo. Ronn Moss ha fatto questa “fine” : Ha fatto impazzire tutte le donne, dalla ragazzina alla donna matura (e più che matura) con il suo mascellone da Ken e il suo sguardo magnetico. Scommetto che appena avete letto mascellone, avete subito capito che stavamo parlando di lui, di Ridge. Cioè di Ron Moss che però tutti conoscono come il Ridge di Beautiful. Oggi Ridge è “cresciuto”: ha superato abbondantemente i 60 ma è sempre un uomo piuttosto attraente e affascinante. E, vista l’età, ...

Ronn Moss non è più il Ridge di Beautiful. Ora è cantante ed è in tour in Italia : Ronn Moss a tutti è famoso per essere stato il Ridge di Beautiful, ma ha un passato da cantante e ora torna a suonare in un tour qui in Italia. Forse in pochi conoscono il passato di Ronn Moss. L’attore dalla mascella pronunciata che per oltre 25 anni è stato il Ridge Forrester di "Beautiful", la storia soap-opera di Canale 5, è stato prima di tutto un cantante. Un chitarrista, per l’esattezza. Per un periodo aveva appeso al chiodo ...

Rohani a MacRon : mosse Usa non aiutano : 0.00 "Le continua messa in atto di mosse ostili da parte degli Usa contro l'Iran non avrà alcun beneficio per gli americani ma al contrario produrrà un'effetto perdente". Lo ha affermato il presidente iraniano Rohani in una conversazione telefonica con il presidente francese Macron. "L'escalation della tensione regionale prodotta dagli Stati Uniti -ha osservato Rohani- avrà un impatto negativo sulla sicurezza ultra-regionale e internazionale".

Incubo Milan e Juventus - follie di mercato in attacco : da CutRone a Dybala - le mosse che fanno infuriare i tifosi : Il calciomercato è nella fase decisiva, la finestra estiva ha regalato già molte emozioni ed alcune trattative sono state avviate con l’intenzione di chiuderle nelle prossime ore o al massimo entro i primi giorni di agosto. Due squadre pronte a definire alcune operazioni sono sicuramente Juventus e Milan, le ultime voci non sono tranquillizzanti e non fanno dormire sonni tranquilli, le mosse in attacco che potrebbero presto ...

Calciomercato Serie A - ultime trattative : il VeRona chiude Verre - genovesi scatenate - le mosse del Sassuolo : Ore caldissime, come sempre, per il Calciomercato. Tante squadre si muovono per cercare di definire le rose da consegnare agli allenatori prima dell’inizio del campionato. A fare il punto sulle ultime trattative è “La Gazzetta dello Sport”. Il Verona ha chiuso con la Sampdoria per il prestito di Valerio Verre. Gli scaligeri insistono anche per Camillo Ciano, lo scorso anno al Frosinone. Il Genoa di Preziosi è scatenato. I ...

Palmieri : “Il Napoli ha prospettato uno scenario allettante a Icardi : pRonta una mossa di Ancelotti” : Palmieri: “Il Napoli ha prospettato uno scenario allettante a Icardi: pronta una mossa di Ancelotti” “Il Napoli ha prospettato uno scenario allettante a Icardi: pronta una mossa di Ancelotti”. Entra sempre più nel vivo la trattativa per portare l’ attaccante argentino alla corte del tecnico Carlo Ancelotti. Il club partenopeo sta sfidando la Juve per assicurarsi le prestazioni di Maurito. E se nelle scorse ...

Un Ronn Moss scatenato manda in delirio Taormina - : Alessandro Pagliuca La presenza di Ronn Moss in occasione del "Premio Cinematografico delle Nazioni" ha mandato in visibilio Taormina Taormina è in visibilio per la presenza di Ronn Moss. L'indimenticato Ridge della soap opera Beautiful è sull'isola siciliana in occasione del "Premio Cinematografico delle Nazioni". Il premio è stato ideato da Gian Luigi Rondi e la consegna sarà effettuata al Teatro Antico della magica città ...

Pamela Prati in pubblico dopo lo scandalo : sfida a tennis con Ronn Moss : Pamela Prati in pubblico dopo lo scandalo: la partita a tennis con Ronn Moss A distanza di mesi dallo scoppio dello scandalo del matrimonio fantasma con Mark Caltagirone, Pamela Prati torna a sorridere a un evento pubblico. Nessun programma tv, tanto meno nessuna intervista esclusiva a qualche settimanale: la showgirl è apparsa al Vip Master […] L'articolo Pamela Prati in pubblico dopo lo scandalo: sfida a tennis con Ronn Moss proviene da ...

Beautiful Ridge - Ronn Moss nuovi progetti : “Farete fatica a riconoscermi” : Beautiful Ridge, Ronn Moss annuncia nuovi progetti: dopo il tour in Italia una nuova serie Per i fan più accaniti di Beautiful, Ronn Moss rappresenta il volto indimenticabile di Ridge Forrester. L’attore ha lasciato questo ruolo nel 2013, quando la soap opera scelse Thorsten Kaye. Fu proprio Ronn a decidere di lasciare il set di […] L'articolo Beautiful Ridge, Ronn Moss nuovi progetti: “Farete fatica a riconoscermi” ...

Migranti : Carola Rackete - 'commossa da solidarietà nei miei confRonti' : Palermo, 3 lug. (AdnKronos) - Carola Rackete si dice "molto commossa per la solidarietà espressa nei miei confronti da cosi' tanta gente". Così, la comandante della nave Sea watch ha accolto la decisione del gip di Agrigento che l'ha scarcerata dopo tre giorni di domiciliari.

Tour de France 2019 : il percorso e le 21 tappe ai raggi X. Alpi - Pirenei - tante frazioni mosse e poche cRonometro : Uno dei momenti più attesi di tutta l’annata ciclistica: ci avviciniamo all’inizio del Tour de France, la Grande Boucle che quest’anno prenderà il via per l’edizione numero 106 il 6 luglio da Bruxelles, per terminare domenica 28 luglio con la consueta passerella conclusiva sui Campi Elisi. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutto il percorso e le 21 tappe ai raggi X. tappe Tour de France 2019 Prima tappa (sabato 6 luglio): ...

All together now - tutti commossi per VeRonica Liberati. Ed ecco cosa accade dietro le quinte alla ragazza prodigio : Standing ovation per Veronica Liberati, la ragazza di 23 anni che ieri sera ha stregato i giudici di All together Now con una meravigliosa canzone di Mia Martini: “E non finisce mica il cielo”. E se pensate di averla rivista da qualche parte quel volto dolcissimo, sappiate che per Veronica non è l’esordio in tv. L’ex bambina di “Ti lascio una canzone” è però famosa per aver partecipato ad Amici nel corso dell’ultima stagione – sfidò Giordana ...

U&D - Gianni Sperti 'stRonca' Sara e Nilufar su IG : promossi De Lellis - Lorenzo e Claudia : Con la schiettezza che lo contraddistingue, Gianni Sperti ha deciso di commentare i protagonisti più amati di Uomini e Donne su Instagram. Partecipando al gioco "Fammi una domanda", l'opinionista si è lasciato andare a giudizi sia positivi che negativi su alcuni personaggi nati in trasmissione. Se su Giulia De Lellis e Andrea Dal Corso il pugliese sostiene di essersi ricreduto, è su Nilufar Addati e Sara Affi Fella che non ha cambiato affatto ...

Bianca Berlinguer commossa per le parole di CoRona sul padre Enrico : Non ce l'ha fatta a trattenere l'emozione. Bianca Belringuer si lascia andare alla commozione durante l'ultima puntata di Carta Bianca. A 35 anni esatti dalla morte del padre, Enrico, la conduttrice ascolta commossa il ricordo di Mauro Corona. Lo scrittore, ospite fisso della trasmissione della Berlinguer, elogia l'ex segretario del partito comunista: "Una persona a cui volevamo bene e a cui vogliamo bene anche adesso". --Poi Corona ...