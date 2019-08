Pesaro | al mare con il cane | scatta la maxi multa

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 2 agosto 2019) Giorgia Baroncini Un uomo ha violato i divieti e fatto il bagno con il suo: a chiale forze dell'ordine sono stati i bagnanti infastiditi Diversi bagnanti si sono infastiditi dalla presenza di unin, così hanno chiamato le forze dell'ordine. Quando sono giunti sul posto, i vigili hanno subito sanzionato il padrone dell'animale: per lui unadi 1.032euro. Il fatto è accaduto in un lido di, nelle Marche. Il proprietario è statoto per aver violato il divieto di accesso degli animali in spiaggia che vige per tutta la stagione balneare, dall'1 aprile al 30 settembre. Non appena hanno visto ilentrare in acqua, i bagnanti hanno segnalato il fatto alla Polizia locale che è intervenuta sanzionando l'uomo. Come spiega il Resto del Carlino, un'altradello stesso importo è stata applicata al proprietario che stava passeggiando con ...

