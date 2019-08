No Man' s Sky Beyond ha una data di uscita

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 2 agosto 2019) Hello Games ha rivelato che l'atteso aggiornamentodi No Man's Sky arriverà su PS4, Xbox One e PC il 14 agosto.è il settimo importante aggiornamento di No Man's Sky dal lancio del 2016 (seguito da Foundation, Path Finder, Atlas Rises, Next, The Abyss e Visions), ed è il "capitolo più ambizioso finora", secondo il suo sviluppatore.sarà un altro aggiornamento gratuito per i giocatori di No Man's Sky ed offrirà, tra le altre cose, il pieno supporto VR su PC e PS4, un'aggiunta che accontenterà molti fan.Leggi altro...

Eurogamer_it : Annunciata la data di uscita di #NoMansSkyBeyond. - exodusdragons : No Man’s Sky Beyond: il nuovo video svela la data di uscita ufficiale dell’update gratuito - lupettorosso76 : No Man's Sky: Beyond, che include l' aggiornamento No Man's Sky VR, è ora valutato dall'ESRB che implica una data d… -