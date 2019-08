«Niente gay | affitto solo a coppie etero» | su Airbnb a Foggia l' annuncio che esclude gli

«Niente gay - affitto solo a coppie eterosessuali» : su Airbnb a Foggia l'annuncio che esclude gli omosessuali : Siete gay? Allora l'annuncio di T. su Airbnb non fa per voi. «Non accetto due uomini. Accetto sempre in presenza di un'altra donna»: così, infatti, l'host di un...

Non può partecipare al funerale del padre moribondo : “Sei gay. Niente messa se ci sei tu” : La denuncia di Jesse Goodman, a cui è stato impedito dal pastore di una chiesa battista locale di partecipare al funerale del padre perché gay: "Stanno punendo mio padre per la mia vita da omosessuale. Il pastore che detto a chiare lettere che se io in qualche modo avessi preso parte alla cerimonia, lui si sarebbe rifiutato di celebrarla".

La bimba senza identità : Niente documenti. Figlia di coppia gay - non si può scrivere padremadre : Carta d'identità "rifiutata" ad una bambina di 6 anni. Succede all'anagrafe della municipalità di Favaro Veneto dove la pratica è sospesa in attesa delle direttive ministeriali. Il problema è sorto col Decreto Salvini col quale non si parla più di "genitore" ma solo di "madre" e "padre". La piccola ha una madre biologica che è legata ad un'altra donna.