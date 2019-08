Ivan Scalfarotto | Doverosa la mia visita ai due americani Salvini mi ha

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 2 agosto 2019)è convinto del suo gesto. L’ispezione all’interno del carcere di Regina Coeli per vedere le condizioni di detenzione dei dueindagati nell’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega ha creato un caso politico. “Tutto è cominciato quando il ministroha deciso di trasformarmi in target”, ha dichiarato il deputato del Pd in un’intervista a La Stampa. “Durante tutta la giornata c’erano stati 22 commenti sulla mia pagina Facebook, poi in due ore sono diventati oltre tremila, e immagini i toni...”.Sono convinto della doverosità del mio gesto, nonostante la tempesta perfetta messa su. La mia ispezione era una verifica dello stato democratico: abbiamo già accettato che le persone possano affogare in mare, che possano stare sul ponte di una nave senza assistenza ...

AlessiaMorani : Lo dico con sincerità: non condivido la visita in carcere al presunto omicida di #Cerciello del collega… - ilfoglio_it : E' ora di aprire un dibattito su Ivan Scalfarotto. Lo fa Andrea Marcenaro nell'Andrea's Version - ValerioPetretto : Guardatelo bene: questo allegro signore è Ivan Scalfarotto, deputato #PD. Non è andato a trovare la vedova del cara… -