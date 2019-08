Icardi | si raffredda la pista Napoli Wanda e i figli restano a Milano | lui non vuole

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 3 agosto 2019) Il nodo è la famiglia Il nodo, alla fine, è la famiglia. Mauronon è pazzo. Ci sono motivi seri, validi, che lo tengono legato a quella che è diventata la sua città. La famigliaresta a. I cinquesono stati nuovamente iscritti a scuola a, “giocano a calcio in scuole della zona e non vogliono allontanarsi”. E per fine agosto – informa il Corriere dello sport – la famigliasi trasferirà nella nuova casa zona San Siro: 550 metri quadri “in un palazzo supertecnologico e moderno”. Il quotidiano scrive che la priorità di Maurito è la famiglia, e “che solo un trasferimento nella vicina Torino gli permetterebbe di vedere con frequenza la moglie e iche continueranno a vivere a. Trasferirsi a Roma o alo metterebbe in difficoltà sotto l’aspetto emotivo. Tra le due soluzioni, quella legata alla maglia azzurra sarebbe ...

