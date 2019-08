Fassone | «Yonghong Li? Non immaginavo sarebbe finita così»

Fonte : calcioefinanza

(Di venerdì 2 agosto 2019) «Non ho mai più sentitoLi. Ho invece ricevuto qualche telefonata da David Han Li, il suo braccio destro, che si è informato in maniera affettuosa sulla mia situazione, forse anche per senso di colpa». Lo rivela in un’intervista a Sportitalia l’ex ad del Milan, Marco, licenziato un anno fa a seguito del … L'articolo: «Li? Non

tvdellosport : ??? Fassone: 'Dopo l'addio non ho più risentito Yonghong Li. Parlava solo in cinese, difficile parlargli'. La verit… - TuttoMercatoWeb : Fassone confessa: 'Bonucci un errore. Yonghong Li sottovalutò i debiti' - tvdellosport : ??? Fassone: 'Yonghong Li era convinto di poter restituire il prestito. Ha sottovalutato il problema'. La verità di… -