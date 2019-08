Chi è Stephanie Frappart | l’arbitro della Supercoppa Uefa 2019

Fonte : termometropolitico

(Di venerdì 2 agosto 2019) Chi èad una svolta epocale: per la prima volta nella storia la finale di un torneo europeo maschile sarà arbitrata da una donna. In realtà, tutta la terna arbitrale sarà a tinte rosa: assistenti di Stephanil’italiana ma residente in Francia – è arbitro in Ligue 2 – Manuela Nicolosi e l’irlandese Michelle O’Neal. Quarto uomo il turco Cuneyt Cakir, al Var ci sarà anche Massimiliano Irrati.: un arbitro donna per laAppuntamento al 14 agosto, alla Vodafone Arena di Istanbul, casa del Besiktas, con lache vedrà contrapposti il Liverpool vincitore dell’ultima edizioneChampions League e il Chelsea detentore dell’Europa League, conquistata con Maurizio Sarri in panchina. Per una volta però sotto i riflettori non ci saranno i ...

