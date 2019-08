Chi è Anna Dan | la moglie di Gianni Morandi

Oliviero Toscani : "La Chiesa è un club sadomaso". Condannato per vilipendio : Oliviero Toscani è stato Condannato in primo grado al pagamento di una multa di 4mila euro per vilipendio della religione cattolica. A La Zanzara, su Radio24, il 2 maggio 2014, interrogato sulla pedofilia in Vaticano disse, paragonandosi a un alieno catapultato sulla Terra: "Vedi uno inchiodato alla

Trento - insulti a una vigilessa del Sud Italia : “Rubi il lavoro a Chi è del posto”. Condannato : Un imprenditore della Val di Fassa, in Trentino, è stato Condannato al risarcimento di 10mila euro e a 3 mesi di reclusione per aver insultato una vigilessa di origine pugliese che aveva fatto una multa alla sua macchina parcheggiata in modo errato: l'ha accusata di non parlare la lingua ladina e di fare un lavoro che, secondo lui, sarebbe dovuto essere assegnato a persone del posto.Continua a leggere

Di Maio Chiede le dimissioni al presidente di Agcom : "Annacqua regole su spot gioChi" : Una “porcheria”, regole “annacquate” che svuotano la norma, qualcosa che va fermato “in tutti i modi”. Il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio se la prende senza mezzi termini con le linee guida sul divieto di pubblicità del gioco d’azzardo, previsto dal decreto Dignità, varate dall’Agcom e invita i consiglieri, per altro appena scaduti, a dimettersi. La replica del ...

“Sei ancora un sogno”. Anna FalChi - a 47 anni il topless incanta tutti : fan impazziti : Anna Falchi. Basta il nome per accendere la fantasia. Da ‘Miracolo italiano’, il film con Leonardo Pieraccioni grazie al quale si è fatta conoscere nei primi anni Novanta, una lunga scalata che l’ha portata a entrare di diritto nell’immaginario erotico italiano. Amata, sognata, Anna Falchi è stata infatti una delle showgirl più amate e seguite della televisione italiana. E oggi che è mamma e il suo lavoro davanti alle telecamere è notevolmente ...

Anna Safroncik con Matteo Mammì/ Ma spunta il Principe azzurro - Chi è Fabio Borghese? : Anna Safroncik e Matteo Mammì sarebbero la coppia dell'estate, ma alcuni gossip vogliono che nella vita dell'attrice ci sia anche qualcun altro.

Anna FalChi - topless panoramico a Mykonos : topless mozzafiato per Anna Falchi, che a Mykonos decide di fare un regalo ai suoi fan e si fa ritrarre in una splendida vasca idromassaggio con vista mare senza reggiseno. A cavallo degli anni Novanta e Duemila, Anna Falchi è stata una delle showgirl più amate e seguite della televisione italiana. Oggi è mamma e il suo lavoro davanti alle telecamere è notevolmente diminuito ma la donna non smette di affascinare i suoi tantissimi fan ...

La Camminata per Sant’Anna a CentobuChi tra podismo e conoscenza dei luoghi della fede : Riscontri positivi per la “Camminata per Sant’Anna” inserita all’interno del progetto “Gli itinerari della fede”. Anche quest’anno un nutrito gruppo

“Chiuso per Mondiali” - 28 luglio. Il sapore dolceamaro del podio! Pilato impressiona - Paltrinieri appannato : IL sapore DEL PODIO Nell’ultima giornata arrivano le ultime due medaglie per la spedizione italiana a Gwangju 2019 dal sapore totalmente diverso. La prima ha il gusto dolce e lievemente aspro dell’incoscienza di Benedetta Pilato, l’altra il gusto un po’ amaro per non aver visto tutte le potenzialità di Gregorio Paltrinieri nei “suoi” 1500. GLI ESPERIMENTI DI GREG Partiamo da questi 1500 che non rendono ...

Maria Giovanna Maglie inChioda l'insegnante che ha insultato il carabiniere ucciso : il precedente-choc : Sabato, una professoressa di Novara ha indignato l'Italia. Riferendosi all'assassinio di Mario Cerciello Rega, il carabiniere ucciso a Roma, ha scritto: "Uno di meno, chiaramente con sguardo poco intelligente, non ne sentiremo la mancanza". Una porcheria totale per la quale la signora ha anche prova

Tempesta d’amore - anticipazioni italiane : Denise si diChiara a Joshua! E Annabelle… : Sviluppi inaspettati attendono il triangolo centrale della quindicesima stagione di Tempesta d’amore! Tra pochissimo negli episodi italiani della soap assisteremo infatti ad un momento di svolta importante per i due protagonisti. E, in particolare, per Denise Saalfeld (Helen Barke)… Ecco dunque cosa ci attende nelle puntate di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Joshua e Denise ...

Annalisa Chirico : "Come ho smontato la panzana della grillina Vittoria Baldino" : "Giornalismo non è porre le domande e incassare le risposte. Oggi ho smontato la panzana dell'onorevole grillina Vittoria Baldino che parlava di un 'tasso di disoccupazione ai minimi storici'", scrive Annalisa Chirico in un post su Twitter dove pubblica il video del suo intervento a L'aria che tira

Tempesta d'amore - spoiler tedesChi : Annabelle tenta di uccidere Denise con il veleno : Continuano gli appuntamenti in compagnia della soap opera 'Tempesta d'amore'. Le anticipazioni tedesche rivelano che, nelle prossime settimane, Christoph rimarrà vittima di un incidente che avrà delle ripercussioni sulla sua esistenza. Annabelle, dal canto suo avrà intenzione di uccidere Denise e la donna comincerà ad assumere un atteggiamento prepotente dopo la morte di Xenia (Elke Winkens). Mancheranno ancora puntate in Italia per assistere a ...

Simone Coccia sul presunto tradimento con Lucia Bramieri : “Avete le macChine fotografiche appannate” : Il settimanale Spy ha pubblicato le foto che sorprenderebbero Simone Coccia, fidanzato con Stefania Pezzopane, alle prese con un'altra donna, ovvero Lucia Bramieri. I due sono stati immortalati ad una cena, divertiti e complici, ma questi scatti sono stati commentati dai diretti interessati che hanno smentito immediatamente le presunte voci, anche ironizzando sull'intera vicenda.Continua a leggere

Stasera Italia - Maria Giovanna Maglie picChia duro su Mughini dopo la rissa : "Che persona è diventata" : "La verità? Mi stavo divertendo a differenza degli altri nello studio". Così Maria Giovanna Maglie, su Twitter, commenta la già storica lite televisiva di Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini che dietro di lei si sono tirati le sedie a Stasera Italia. "Non c'era niente di preordinato ma io me l'aspet