Addio al bimbo morto in piscina | volo di colombe e fuochi d' artificio

Fonte : ilmattino

(Di venerdì 2 agosto 2019) Lacrime e commozione, oggi pomeriggio, ai funerali del piccolo Davide Marciano, celebrati, nella chiesa Corpus Domini, in piazza de Sivo, a Maddaloni (Caserta). Tutta la comunità...

Notiziedi_it : Addio al bimbo morto in piscina: la lettera della maestra commuove tutti - TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Addio al bimbo morto in piscina: la lettera della maestra commuove tutti - buenasuerte1982 : RT @mattinodinapoli: Addio al bimbo morto in piscina: la lettera della maestra commuove tutti -