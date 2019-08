Venezia chiama Ue - serve confronto su impatti crocieristica : Roma, 1 ago. – (AdnKronos) – Palma di Maiorca, Marsiglia, Barcellona sono solo alcuni dei porti europei cui il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, Pino Musolino, ha inviato nei giorni scorsi una lettera, invitando i colleghi a incontrarsi a Venezia per discutere l’impatto economico e ambientale dell’industria crocieristica e per definire delle linee guida che ...

Porti : Venezia chiama gli scali europei per una nuova crocieristica sostenibile : Venezia, 1 ago. (AdnKronos) – Palma di Maiorca, Marsiglia, Barcellona sono solo alcuni dei Porti europei cui il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, Pino Musolino, ha inviato nei giorni scorsi una lettera, invitando i colleghi a incontrarsi a Venezia per discutere l’impatto economico e ambientale dell’industria crocieristica e per definire delle linee guida che consentano ...