Ue | Up invia contributo su finanza sostenibile 2

Ue : Up invia contributo su finanza sostenibile : Roma, 1 ago. (AdnKronos) – Unione Petrolifera ha inviato oggi un suo contributo alla consultazione pubblica avviata dalla Commissione Ue in vista di una futura legislazione sulla finanza sostenibile. Lo rende noto Up in un comunicato.Lo scorso 18 giugno il Teg – Technical Expert Group – della Commissione europea ha pubblicato il Rapporto tecnico sulla tassonomia ‘verde’ che punta a porre le basi per una futura ...

Ue : Up invia contributo su finanza sostenibile : Roma, 1 ago. (AdnKronos) – Unione Petrolifera ha inviato oggi un suo contributo alla consultazione pubblica avviata dalla Commissione Ue in vista di una futura legislazione sulla finanza sostenibile. Lo rende noto Up in un comunicato.Lo scorso 18 giugno il Teg – Technical Expert Group – della Commissione europea ha pubblicato il Rapporto tecnico sulla tassonomia ‘verde’ che punta a porre le basi per una futura ...