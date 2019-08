Nave Alan Kurdi prosegue rotta a nord

La, ladella ong SeaEye con a bordo 40 migranti soccorsi ieri al largo della Libia,continua a navigare versoed è a sud di Lampedusa. Ieri il ministro dell'Interno Salvini e i colleghi Toninelli e Trenta hanno firmato il provvedimento per il divieto di ingresso nelle acque italiane. La Guardia costiera libica ha indicato Tripoli come porto sicuro, ma la Ong rifiuta di riportare lì i migranti:in 3 sono sopravvissuti di un centro libico in cui sono morti in 50. A bordo anche un bimbo con ferita da arma da fuoco.(Di giovedì 1 agosto 2019)