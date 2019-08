FOTO – Edo De Laurentiis annuncia | “Nasce ASD Cantera Napoli City! Il progetto”

Cutrone via dal Milan - il toccante messaggio di Locatelli : “Fratello - ancora non ci credo” [FOTO] : Amici da tanti anni prima che compagni. Poi, le loro strade si sono separate. Uno dei due avrebbe potuto coronare il sogno di continuare a vestire la maglia del Milan, ma da poche ore è diventato un nuovo calciatore del Wolverhampton. Patrick Cutrone ha lasciato i rossoneri, prima di lui Manuel Locatelli, grande amico e compagno dell’attaccante sin dalle giovanili. Cutrone, le prime parole da calciatore del Wolverhampton: “Il club mi ...

Adesso è ufficiale - Donadoni allo Shenzhen Kaisa : “credo nella salvezza” [FOTO] : Nuova avventura per l’ex Ct della Nazionale Roberto Donadoni che nelle ultime ore è diventato ufficialmente il nuovo allenatore dello Shenzhen Kaisa, l’ufficialità è arrivata direttamente dal club che milita nella Chinese Super League. “So che la nostra squadra sta affrontando molte difficolta’. Ma sono molto fiducioso nelle sue possibilita’ di salvezza” sono le prime parole del nuovo tecnico, la squadra ...

Roberto Formigoni - dopo la FOTO smagrito la pietà : i giudici gli concedono i domiciliari : I giudici del Tribunale di Sorveglianza hanno concesso i domiciliari a Roberto Formigoni, l'ex presidente della Regione Lombardia condannato per corruzione a 5 anni e 10 mesi di carcere nell'ambito del processo Maugeri-San Raffaele. I giudici hanno quindi accettato la richiesta della difesa di Formi

Jeff Bezos e Lauren Sanchez - la prima uscita pubblica dopo il divorzio è a Wimbledon : le FOTO : Il torneo di Wimbledon raduna nel regno di Sua Maestà una schiera di vip da tutto il mondo. E sugli spalti ad assistere alla finalissima tra Federer e Djokovic c’erano anche Jeff Bezos e la nuova compagna Lauren Sanchez. La coppia, reduce dal divorzio multimilionario del fondatore e proprietario di Amazon, era alla sua prima uscita ufficiale e ha rubato la scena (e gli obiettivi) alla Royal Family. Bezos e la Sanchez fanno infatti ...

Distratto in pista e anche in conferenza stampa - Vettel ‘punito’ nel post gara : gli spengono la tv mentre guarda Wimbledon [FOTO] : Silverstone doppiamente amara per Vettel: dopo l’incidente in pista il tedesco viene ‘punito’. Spenta la tv dove il pilota guardava la finale di Wimbledon Un Gp di Gran Bretagna amaro, amarissimo, per Sebastian Vettel: il tedesco della Ferrari, in lotta per il terzo posto con Max Verstappen, è stato autore di una manovra azzardatissima a circa 10 giri dal termine della corsa a Silverstone. Vettel ha tamponato il rivale ...

Barcellona - ecco Griezmann : “Non vedo l’ora di cominciare - voglio vincere tutto qui” [FOTO] : “Proverò a fare del mio meglio in questa nuova avventura che mi aspetta. Con il Barcellona voglio fare cose importanti, vincere tutto, perché gli obiettivi di questo club sono anche i miei. Ero molto entusiasta di venire a giocare qui, sono molto felice e non vedo l’ora di cominciare. Il Barca è un grande club, cercherò di fare in modo che diventi ancora più grande. Non vedo l’ora di giocare al Camp Nou“. Queste le ...

Formula 1 – Manca poco alle qualifiche - ma Hamilton pensa a… Wimbledon : l’augurio social è speciale [FOTO] : Lewis Hamilton e la speciale amicizia con Serena Williams: il messaggio per la tennista statunitense a poche ore dalla finale di Wimbledon alle 15 di questo caldo sabato di luglio, gli appassionati di sport saranno combattuti tra due importantissimi eventi: la finalissima femminile di Wimbledon, terzo Slam stagionale, in corso sui campi in erba dell’All England Club, e le qualifiche del Gp di Silverstone. In particolar modo i ...

Le FOTO di Wimbledon - fin qui : Cosa è successo al più antico e famoso torneo di tennis al mondo, e chi si giocherà la vittoria nei prossimi giorni

Wimbledon – Una sconfitta da cui imparare - Berrettini ‘apprende’ la lezione di Federer : il post social è da applausi [FOTO] : Il tennista italiano è tornato sul ko subito a Wimbledon contro Federer, postando sui social un messaggio da applausi Matteo Berrettini ricorderà a lungo la sconfitta subita contro Roger Federer negli ottavi di Wimbledon, l’azzurro infatti ha racimolato solo cinque game nell’arco dell’intera partita, incassando un sonoro ko. Subito dopo il match, il tennista italiano aveva sottolineato di aver ringraziato lo svizzero per ...

Anticipazioni Don Matteo 12 - spunta Simone Montedoro sul set : il Capitano Tommasi sarà in solo un episodio? (FOTO) : Il set di Don Matteo 12 accoglie i vecchi personaggi della storica fiction, ma anche i "nuovi", introdotti nella passata stagione. Tra loro, Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico, ovvero la "Capitana" Anna Oliveri e il PM Marco Nardi. Nelle ultime settimane ci sono diverse indiscrezioni che riportavano il ritorno di Simone Montedoro, uscito di scena nella stagione 10. Le prime voci sono circolate dopo la pubblicazione di una foto che ...

Toyota - Con Nedo e Sharp nuovi test sul FOTOvoltaico : La Toyota ha avviato una sperimentazione in Giappone sull'energia solare in collaborazione con Nedo e Sharp. Lo scopo di questi test è quello di analizzare l'effettivo potenziale dei sistemi fotovoltaici nell'ambito automotive per ridurre le emissioni di CO2 e aumentare l'autonomia delle vetture ibride ed elettriche.Il fotovoltaico sperimentale sulla Prius. La Sharp ha fornito una versione sperimentale dei pannelli solari applicati alla ...

La Dea Fortuna nuove FOTO dalle riprese del film di Ferzan Ozpetek con la coppia Stefano Accorsi-Edoardo Leo : La Dea Fortuna riprese a Palermo, le foto dal set di Ozpetek con Stefano Accorsi, Edoardo Leo e Jasmine Trinca A Palermo, Bagheria e dintorni proseguono i lavori sul set di Ferzan Ozpetek. “La ...

Rai1 svela il poster di Don Matteo 12 e conferma il ritorno di Simone Montedoro? (FOTO) : Rai1 ha regalato al suo pubblico una sorpresa: il poster di Don Matteo 12. La dodicesima e probabilmente ultima stagione arriverà solo "prossimamente" sulla rete ammiraglia - così si legge sulla locandina ufficiale - il che si traduce alla messa in onda intorno ai primi mesi del 2020. Come si pronostica, il debutto di Don Matteo 12 dovrebbe avvenire a gennaio, una data non casuale poiché coincide con il ventennale del lancio dell'amata ...

El Salvador : lo strazio della vedova del migrante annegato con la figlia la cui FOTO ha fatto il giro del mondo : E’ tornata a casa la vedova del migrante di El Salvador annegato nel fiume Rio Grande con la figlia di due anni mentre cercava di attraversare il confine Usa con il Messico. La foto straziante di padre e figlia morti annegati abbracciati ha scosso l’America e ha fatto il giro del mondo. Quando è atterrata all’aeroporto di San Salvador, Tania Avalos, di 21 anni, è stata accolta da funzionari del ministero degli Esteri mentre ...