Ex Ilva, azienda: chiediamo tutele

ArcelorMittal "chiede la necessaria tutela giuridica per poter continuare ad attuare il proprio piano ambientale e resta fiduciosa che si troverà una soluzione": lo si legge in una nota della società, sull'exdi Taranto. La nota, dopo la smentita Mise sulle rassicurazioni che il Governo avrebbe dato all'riguardo un nuovo piano di immunità ambientale. Il direttore ArcelorMittal aveva detto di non sapere "quando il provvedimento sarà legge" ma di aver avuto"indicazioni che sarà prima della scadenza di inizio settembre".(Di giovedì 1 agosto 2019)