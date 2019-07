Temptation Island Vip | uno spot ufficializza la conduzione di Alessia Marcuzzi

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 31 luglio 2019) È appena terminata la sesta edizione die i telespettatori sono già in fremito per sapere chi saranno i protagonisti dell'edizione Vip del reality e quando inizierà. Se la data della messa in onda è stata confermata per il 17 settembre, sulle sei coppie ci sono ancora dei dubbi. Sul settimanale "Oggi" sono apparse alcune indiscrezioni su alcune delle coppie che probabilmente prenderanno parte alla seconda edizione: stiamo parlando dell'attore Alex Belli con la fidanzata Delia Duran (lui però avrebbe smentito nelle ultime ore), e dell'attrice Natalie Caldonazzo con il compagno Andrea Ippoliti. Sulle altre quattro coppie ancora non sono circolati nomi, ma nei giorni scorsi la pagina Instagram di Spy ha svelato quali sono le coppie che sicuramente non prenderanno parte del cast e cioè: l'isolana Soleil Sorgè e il fidanzato Jeremias Rodriguez; la sorella di Belen Cecilia ...

trash_italiano : WE MA COME MAI QUEST'ANNO I TENTATORI HANNO TUTTA QUESTA LIBERTÀ? ANCHE MENO CHE VI RITROVATE A TEMPTATION ISLAND K… - trash_italiano : Sabrina viene scaricata sia dal tentatore che dal fidanzato. - trash_italiano : A TEMPTATION ISLAND RUSSIA SANNO COME SISTEMARE I PROBLEMI DI CORNA -