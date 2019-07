Stash dei The Kolors | Sto bene e no | non sto morendo

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Alessandro Zoppo Il cantante ha tranquillizzato i suoi fan con una serie di stories su Instagram, smentendo i rumors circolati nei giorni scorsi sul presunto aggravarsi delle sue condizioni di salute “Sto, sto veramente!”: cosìdei Theha rassicurato gli 884mila follower che lo seguono su Instagram. Con una serie di stories, il cantante della band napoletana ha voluto tranquillizzare i fan preoccupati. Erano giorni che Antonio era sparito dai social, dove qulche tempo fa era stato addirittura minacciato di morte per lo spostamento di alcune date del tour, ovviamente posticipate per esigenze indipendenti dalla volontà dei. Poi era circolata la fake news relativa ad un suo presunto svenimento, smentita adesso dal diretto interessato. “Non sto male – ha dettoFiordispino – e non sto. Mi sono assentato semplicemente perché volevo ...

CaDDiva1 : @ladymistake_ La sorpresa dovrebbe essere che ha incontrato Stash dei The Kolors - Italia_Notizie : Stash dei The Kolors furioso: “Non sto male e non sto morendo” - Noovyis : (Stash dei The Kolors furioso: “Non sto male e non sto morendo”) Playhitmusic - -