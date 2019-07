Questo smartphone ha due display OLED FullHD+ e CPU Qualcomm Snapdragon 855+

Questo gadget per smartphone allevia subito il fastidio provocato dalle punture di insetto : Un accessorio per smartphone dalle dimensioni simili a quelle di una piccola chiavetta o dongle usb, sembra fornire un sollievo immediato contro le fastidiose punture di insetti. Il gadget di heat it si connette alla porta usb dello smartphone e riscalda la pelle nell'area interessata attraverso un'app che permette di applicare il trattamento a seconda del tipo di puntura. L'articolo Questo gadget per smartphone allevia subito il fastidio ...

Ecco gli smartphone HONOR che riceveranno la EMUI 9.1/Magic UI 2.1 già da Questo mese in Italia : HONOR ha annunciato la lista degli smartphone che riceveranno il tanto atteso aggiornamento alla EMUI 9.1 o alla Magic UI 2.1 a partire dal mese di luglio. Ecco le novità in arrivo sulla gamma. L'articolo Ecco gli smartphone HONOR che riceveranno la EMUI 9.1/Magic UI 2.1 già da questo mese in Italia proviene da TuttoAndroid.

Questo stand di ricarica fa durare di più la batteria dello smartphone : Da Ben James arriva una soluzione che potrebbe risolvere un problema molto comune nel mondo degli smartphone, quello del decadimento della batteria L'articolo Questo stand di ricarica fa durare di più la batteria dello smartphone proviene da TuttoAndroid.

Smartwatch - smartphone o tablet? Tutti in un solo dispositivo con Questo brevetto : IBM brevetta uno Smartwatch con schermo mobile, che all'occorrenza può trasformarsi in uno smartphone o in un tablet. L'articolo Smartwatch, smartphone o tablet? Tutti in un solo dispositivo con questo brevetto proviene da TuttoAndroid.

Questo mini-robot Iron Man di Endgame by Xiaomi si comanda con lo smartphone : Xiaomi ha lanciato una versione in miniatura del robot Iron Man con l'iconica armatura MK50 integrato con un'app per smartphone che consente di entrare nei panni di Tony Stark per giocare con una serie di test sul campo di armi nanotecnologiche e droni da battaglia ispirati all'universo cinematografico Marvel. L'articolo Questo mini-robot Iron Man di Endgame by Xiaomi si comanda con lo smartphone proviene da TuttoAndroid.

Con Questo controller potrai fare il dj con lo smartphone : Non tutti lo sanno, ma per diventare un dj serve studiare e dedicare tanto tempo in studio all’ascolto di brani, ma se ci si vuole avvicinare al ruolo e provare il brivido di essere al centro della scena durante una serata, la soluzione può essere il Ddj-200 lanciato da Pioneer. Il controller smart è compatibile con gli smartphone e con l’iPhone, e grazie alla funzione Tutorial dell’app WeDj (si scarica gratis) consente a chi non ha conoscenze ...