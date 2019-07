Pedro Pascal e i suoi personaggi più iconici

Fonte : gqitalia

(Di mercoledì 31 luglio 2019)- all’anagrafe JoséBalmaceda, nacque 45 anni fa in Cile e nel corso della sua carriera lo abbiamo conosciuto per numerosi ruoli in serie tv di successo. Nato sotto la dittatura cilena e cresciuto in Danimarca, nel 1993 si trasferì con la sua famiglia in America, dove iniziò ad intraprendere la carriera d’attore, diventando uno deipiù richiesti di Hollywood. Le prime apparizioni dile ritroviamo in Buffy, l’ammazzavampiri, in The Good Wife, Homeland e nella serie The Mentalist. Nel 2014 diede il volto al principe Oberyn Martell, in Game of Thrones. Nella video intervista rilasciata a GQ USA l’attore, dopo anni dalla messa in onda, descrive le scene cruente della morte del suoo, rivelando la mancanza di effetti speciali. Proprio così, perché nella scena dove il principe viene ...

tonystarkx3000 : pedro pascal takes selfies like my mom sksksjsjdh - kaludiasays : @ohcatrina Pedro pascal squad - deiixmos : Non so chi mi farei di più tra Nikolaj-Coster Waldau e Pedro Pascal ma nel dubbio tutti e due assieme -