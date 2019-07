Addio Raffaele Pisu | è morto il comico de L’amico del giaguaro e Striscia la notizia

Fonte : tvzap.kataweb

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Nato a Bologna il 24 maggio del 1925,si è spento nella notte nell’hospice di Castel San Pietro in provincia nel bolognese all’età id 94 anni. Popolare nell’Italia del dopoguerra,ha partecipato a trasmissioni di grande successo degli anni Sessanta come L’amico del, ‘Ma che domenica amici’ e ‘Senza rete’. E alla fine degli anni Ottanta è arrivato anche aLa, accanto al conduttore Ezio Greggio. Combattente partigiano e internato in Germania per 15 mesi,ha esordito ai microfoni di Radio Bologna nell’immediato dopoguerra in trasmissioni di varietà figurando nello stesso periodo tra i fondatori del teatro La Soffitta di Bologna. Dopo due stagioni nella compagnia di Memo Benassi (1947-49),arrivò a Radio Roma, dove entrò nella Compagnia del teatromusicale della Rai prendendo ...

