Vicenza | lungo la A31 si incendia un casello

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 30 luglio 2019) Pina Francone I vigili del fuoco sono intervenuti sulla autostrada A31, per l'incendio di un'auto alla biglietteria deldi Noventa Vicentina Attorno a mezzogiorno i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A31, per l'incendio di un'auto alla biglietteria deldi Noventa Vicentina,: illeso il conducente. Il giovane automobilista, 21 enne di Monselice, si stava apprestando a pagare alla biglietteria automatica, quando si è accorto del fumo. È subito sceso dalla Peugeot 206 per mettersi in salvo, mentre questa prendeva fuoco. I pompieri arrivati da Este e Lonigo, hanno spento le fiamme dell'auto e della biglietteria automatica, evitando il coinvolgimento di tutta la struttura autostradale. Sul posto il personale ausiliario dell'autostrada e la Polstrada. Le operazioni di completo spegnimento e raffreddamento dell'auto e della struttura sono ...

