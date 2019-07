Spagna | i rider vincono una maxi-causa Ma per qualche diritto in più servirà pedalare

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2019) La vicenda sullo status giuridico da attribuire ai, i ciclofattorini delle consegne di cibo a domicilio per le grandi catene di distribuzione, non è solo italiana: è un fenomeno diffuso che coinvolge i paesi europei. Negli ultimi mesi nelle aule dei tribunali del lavoro spagnoli si dibatte se considerarli come precari con la partita Iva in tasca, di fatto lavoratori autonomi, o come dipendenti subordinati. Manca una regolamentazione univoca del rapporto di lavoro, così i giudici spagnoli interpretano in modo divergente i principi generali da applicare ai casi specifici adottando decisioni contrastanti, se non contraddittorie. Tot capita, tot sententiae direbbe Cicerone, ed è proprio quello che accade. Se nel mese di giugno un tribunale di Barcellona ha considerato uncome autonomo dando ragione alle tesi dell’impresa Glovo, lo scorso 22 luglio un giudice del lavoro di ...

