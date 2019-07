Rosso | verde | via! La storia del semaforo

Fonte : laragnatelanews

(Di martedì 30 luglio 2019) In tutto il Mondo abbiamo nelle nostre strade i semafori per la regolamentazione del traffico stradale impostati con due colori base, ilche significa “stop”, eil cui significato è di “Avanzare”, “via”, “partenza”. C’è poi il giallo il cui utilizzo varia nei diversi Stati e Continenti, ma che può segnalare uno stato d’attenzione, che precede ilo anche il. Ma come sono nati ed evoluti i segnali stradali luminosi?/ giallo /e come sono stati accettati a livello internazionale? Laci riporta al loro primo utilizzo nelle ferrovie. Nel 1830, le ferrovie usarono una luce bianca per segnalare “vai” o “tutto libero”. Una luceindicava l’avvicinarsi di un altro treno. Il bianco però poteva essere confuso con le illuminazioni circostanti alle aree ...

