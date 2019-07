MotoGP | GP Repubblica Ceca 2019 | Brno pista favorevole per la Ducati Andrea Dovizioso

MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : Valentino Rossi - serve una svolta per allontanare il ritiro. E intanto la Yamaha pensa a Quartararo… : Per Valentino Rossi queste vacanze estive che si stanno andando a concludere, dato che nel fine settimana si correrà il Gran Premio della Repubblica Ceca di MotoGP, sono state tra le più complicate della sua lunghissima carriera. Il “Dottore”, infatti, ha vissuto queste settimane con numerosi pensieri e quesiti non risolti. La sua situazione in Yamaha non decolla, per usare un largo giro di parole, e la fine del suo contratto nel ...

MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : la resurrezione di Yamaha può portare un’alternativa a Marquez : Buone notizie per gli appassionati del motomondiale, visto che la lunga pausa di quasi un mese del circus sta per terminare e i motori delle due ruote stanno per riaccendersi finalmente in vista del weekend di gara a Brno, per il GP di Repubblica Ceca, decimo round stagionale 2019. Ci eravamo lasciati un mese fa con l’ennesimo successo schiacciasassi di Marc Marquez al Sachsenring, con il catalano che ha allungato nettamente il suo ...

MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : riprende il Mondiale dopo la pausa estiva. Dovizioso e Valentino Rossi devono ritrovarsi : Le vacanze estive per quanto riguarda il Mondiale MotoGP 2019 si stanno ufficialmente concludendo. Alcuni piloti le hanno vissute in maniera serena cercando di ricaricare le pile. Tra questi, senza alcun dubbio, non possiamo che citare Marc Marquez, ormai lanciatissimo verso l’ennesimo titolo iridato, Alex Rins, Fabio Quartararo e Maverick Vinales, sempre più costantemente ai piani alti delle classifica, ed il nostro Danilo Petrucci, ...

MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana a Brno : Ad un mese dal Sachsenring il circus del Motomondiale si appresta a tornare in pista per iniziare il lungo cammino che accompagnerà team e piloti in questa seconda parte di stagione 2019; la prima tappa è quella di Brno per il GP della Repubblica Ceca, storico appuntamento giunto ormai alla sessantasettesima edizione e Marc Marquez tenterà di riprendere il tutto da dove lo aveva lasciato, ovvero da dominatore della categoria. In cerca di ...