Mercedes Classe A - In pista con la AMG A 45 S 4Matic+

Classe A Sedan - CLA e Classe C : le tre variazioni sul tema di Mercedes-Benz : Tre le punte della Stella per altrettante sfumature di berlina: Classe C, CLA e ora anche Classe A Sedan che, arrivata sul mercato a inizio anno, ha completato la gamma di quelle che a Stoccarda chiamano “Baby-Benz”, ovvero le piccole tre volumi a coda corta della Casa tedesca. I tre modelli a una prima occhiata potrebbero quasi apparire indistinguibili, ma in realtà rappresentano tre anime diverse del segmento delle berline. E seppure ...

Mercedes-Benz Classe B - Più tecnologia con la Sport Extra : La Mercedes amplia lofferta della Classe B con la versione Sport Extra. Basata sullallestimento Sport Plus e abbinata alle motorizzazioni benzina 180 (da 116 CV) o diesel 180 d (da 136 CV), sia manuali sia automatiche, aggiunge una serie di contenuti tecnologici nella dotazione di serie. Già ordinabile in concessionaria, questa serie della monovolume tedesca ha prezzi che partono da 29.370 euro. Tutti i plus. Ad arricchirne i contenuti troviamo ...

Mercedes – Classe B presenta la nuova Sport Extra : tecnologica di serie [GALLERY] : Classe B presenta la nuova serie speciale Sport Extra, che rende ancora più ricca e tecnologica la versione Sport PLUS, portando a bordo le funzionalità di infotanment più richieste dai Clienti italiani Con la nuova, esclusiva versione Sport Extra si amplia l’offerta di Classe B, per offrire di serie il massimo della tecnologia, rendendo ancora più ricca la versione Sport PLUS, con un importante upgrade sul fronte dell’infotainment e della ...

Mercedes-Benz presenta il nuovo GLS Classe S in versione SUV : Il nuovo Mercedes-Benz GLS è il SUV più grande e completo prodotto dalla Casa di Stoccarda: più spazioso, più comfortevole e...

Più elengate - spazioso e comodo : il nuovo Mercedes-Benz GLS - Classe S in versione SUV [GALLERY] : Il nuovo Mercedes-Benz GLS è il SUV più grande e completo prodotto dalla Casa di Stoccarda: più comfort, più spazio e più eleganza Il nuovo Mercedes-Benz GLS è il SUV più grande e completo prodotto dalla Casa di Stoccarda, offrendo di più in tutti i sensi: più spazio, più comfort e più eleganza. La sua presenza imponente si deve innanzitutto alle dimensioni notevoli, che sono ulteriormente aumentate (lunghezza +77 mm, larghezza +22 mm). Il ...

Motori – Mercedes Classe G : 40 anni e non sentirli! [GALLERY] : Mercedes-Benz Classe G il fuoristrada più iconico di sempre, cambia, si evolve e si migliora ma resta sempre ancorato alle tradizionali caratteristiche Da 40 anni, Mercedes-Benz Classe G è il modello di riferimento del segmento dei fuoristrada, che da 20 anni in versione AMG offre anche una buona dose di performance in più. È di gran lunga la più longeva serie di vetture costruite nella storia della Mercedes-Benz e ...

Mercedes Classe G - La Stronger Than Time Edition celebra i 40 anni della off-road : La Mercedes-Benz celebra i 40 anni di storia della Classe G e 20 anni dall'uscita della prima variante AMG della fuoristrada tedesca presentando una serie speciale denominata Stronger Than Time Edition. La sigla non è casuale, perché fa riferimento all'immagine iconica della Classe G, passata da poco alla seconda generazione dopo infine evoluzioni del progetto originale. La G 400 d e la G 500. La Classe G Stronger Than Time Edition è ...