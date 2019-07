Fonte : wired

(Di martedì 30 luglio 2019) Nelle scorse ore la città di Las, in Nevada, è rimasta vittima di un’invasione disenza precedenti. Questi insetti ortotteri stanno migrando dal deserto verso nord, e si sono fermati in città attrattitantissime famose luci che costellano il suo paesaggio urbano. Le luci, però, non sono l’unica ragione alla base del fenomeno: in estate leabbandonano il deserto troppo arido in cerca di umidità; quest’anno Lassta registrando un clima insolitamente umido, fornendo le condizioni climatiche ideali per quella che al momento è una vera e propria occupazione. Basti pensare che il numero di animali che ha riempito la città è stato così grande che i radar utilizzati per analizzare il meteo le hanno inizialmente scambiate per una perturbazione atmosferica. Per farvi un’idea della situazione, date un’occhiata alla nostra gallery qui ...

ilpost : L’invasione di cavallette a Las Vegas - cerebro84 : L’invasione di cavallette a Las Vegas - MilanoCitExpo : Las Vegas è letteralmente invasa dalle cavallette #DipartimentoInnovazioneTecnologia -