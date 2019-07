I chili di troppo accelerano il declino cognitivo | rischio invecchiamento cerebrale se il

Invecchiamento cerebrale : i chili di troppo negli over 60 aumentano il rischio : Gli over 60 in sovrappeso e obesi corrono un rischio più alto di andare incontro a problemi di Invecchiamento cerebrale. Questa è la conclusione di uno studio condotto da un team scientifico attivo presso l’Università di Miami. I dettagli della ricerca in questione sono stati pubblicati sulle pagine della rivista Neurology. Gli esperti che l’hanno condotta hanno preso in esame un insieme di dati, tutti riferiti al cosiddetto Northern ...

Karina Cascella - attaccata per i chili di troppo si difende : E’ un periodo d’oro per Karina Cascella. Il suo cuore ormai da tempo ha ricominciato a battere grazie a Max Colombo, in tv si è ritagliata uno spazio come opinionista guadagnandosi credibilità giorno dopo giorno a dispetto dei pregiudizi e ora si gode le meritate vacanze sfoggiando un fisico mozzafiato. E ai follower che su Instagram sottolineano le sue rotondità, replica: “L’anoressia è una malattia gravissima, io sto ...

Ipertensione - diabete e chili di troppo in gravidanza? La soluzione è la dieta Mediterranea : I chili di troppo in gravidanza non sono solo controindicati per la linea, ma sono anche dannosi per la salute. Una semplice dieta in stile mediterraneo è la migliore anche durante i nove mesi gestazione: non arriva riduce il rischio complessivo di complicanze materne e del bambino, ma è in grado di attenuare il temuto aumento di peso, oltre al rischio di diabete gestazionale. A sostenere la validità delle nostre abitudini a tavola sono gli ...

Ora ho ripreso in mano la mia vita! Elisa Isoardi si spoglia dopo i commenti sui chili di troppo : La bella conduttrice del cooking show di Rai1 si mostra raggiante in un'intervista rilasciata al settimanale Gente. Elisa Isoardi sembra essersi lasciata alle spalle quel periodo buio che ha attraversato dopo la fine della storia con Matteo Salvini. Con entusiasmo rivela sulle pagine della rivista: "È un momento buono, di serenità, di stabilità. Mi sento libera di fare ciò che voglio".\\ Più volte nel corso di questi ultimi mesi, Elisa Isoardi è ...

Fiorello fuori forma al mare! chili di troppo e un pò di pancetta : Il nuovo numero di Novella 2000 ha pubblicato uno scatto che immortala Fiorello a Taormina che sfoggia le sue morbidezze latine, che tanto piacciono a chi ama l’uomo “di sostanza”. Ma sia il magazine che le fan lo “assolvono”. “Il più sexy sei tu”, è il titolo che campeggia sulla cover. Molti fan si sono lasciati a qualche commento ‘cattivello’ e hanno bacchettato il conduttore, che è sempre stato in super forma. ”Sei troppo grasso”, ”Fiore, ...

Elisa Isoardi ecco come ho preso i chili di troppo : Elisa Isoardi è stata confermata nella nuova edizione de “ La prova del cuoco”che però ha fatto un po’ ingrassare Elisa. La Isoardi è costretta ad assaggiare i piatti che vengono proposti. Il risultato sono 5 chili in più sulla bilancia: “come ho fatto? – ha spiegato Elsia a “DiPiù Tv” – In trasmissione assaggiavo ogni piatto. È un fatto di serietà, di professionalità. come potrei parlare con competenza di un piatto se non lo assaggiassi ...

Dieta con acqua e verdure per smaltire i chili di troppo. I consigli della Diet Coach : Mettersi a Dieta non significa soffrire la fame. Dimagrire è possibile coi giusti alimenti, carboidrati compresi. Abbiamo chiesto alla dottoressa in medicina e Diet Coach Barbara David, che ha collaborato anche con Gourmet Italia, società del Gruppo Dr. Schär, specializzata nella produzione di piatti pronti surgelati, di darci alcuni consigli per eliminare i chili di troppo in modo efficace e veloce. I carboidrati sono ammessi nella Dieta ...

Elisa Isoardi si confida : «Sono ingrassata - ecco come ho preso i chili di troppo» : Quest?anno Elisa Isoardi ha sostituto Antonella Clerici nella condizione dello storico programma ?La prova del cuoco?, in onda su RaiUno. E anche per la prossima stagione, dato che...

John Legend : "Portiamo i fasciatoi nei bagni pubblici maschili. Si pretende troppo dalle mamme e così poco dai papà" : “Ci si aspetta tantissimo dalle donne e così poco dagli uomini quando si parla di figli. Iniziamo portando i fasciatoi anche nei bagni pubblici maschili”, parola di John Legend.Come riporta HuffPost Us, il cantante (papà di Luna di 3 anni e Miles, che ha da poco spento la prima candelina, ndr) ha dichiarato: “Ogni volta che un uomo fa anche la cosa più piccola, tutti dicono ‘Oh, è incredibile. ...

Dieta alcalina : elimini i chili di troppo e riduci l’acidità : La Dieta alcalina è un regime che si propone di aiutare a perdere kg, ottimizzando nel contempo il pH dell’organismo. Questo approccio alimentare, che non prevede regole relative a dosaggi e apporto calorico, è orientato alla ricerca del perfetto equilibrio acido-base del corpo umano. Quando i valori in merito sono alterati, si può infatti avere a che fare con problemi fastidiosi, come per esempio la fragilità ossea, il sovrappeso, ...