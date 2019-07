CorSport | Mendes rimette la palla al Real | “Su James decide Florentino Perez”

CorSport : La missione di Mendes. Solo lui può sbrogliare il nodo James : Solo Jorge Mendes può sbloccare la trattativa per James Rodriguez. E il manager portoghese, che De Laurentiis qualche settimana fa definì “uno dei migliori al mondo e un grande amico”, si è mosso per convincere il Real a concedere il colombiano al Napoli in prestito. Giovedì, scrive il Corriere dello Sport, Mendes ha portato Vinicius in Portogallo per chiudere l’affare con il Benfica. Da lì si è spostato a Madrid, per provare di nuovo a ...

CorSport : Jorge Mendes torna in Spagna per sbloccare la trattativa per James : James, “l’uomo che tutti vogliono e che nessuno, per il momento, impacchetta e porta a casa”. È il modo in cui il Corriere dello Sport descrive il nodo James Rodriguez. Il Napoli non ha alcuna intenzione di investire per il colombiano i 42 milioni di euro che chiede Florentino Perez e aspetta che il Real accetti di concedere il prestito oneroso con diritto di riscatto. La fase attendista del club partenopeo ha stuzzicato l’Atletico. Come ...