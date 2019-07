Juventus | secondo Goal com possibile ritorno di fiamma per Dani Alves

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 29 luglio 2019) Laè pronta a riprendere la preparazione fisica alla Continassa, dopo la tournée asiatica in cui ha disputato alcune amichevoli (due di International Champions Cup contro Tottenham e Inter) e un'altra con una selezione di giocatori del campionato della Corea del Sud. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi ideali per il gioco di Maurizio Sarri. Resta però l'esigenza di cedere alcuni esuberi ed il recente viaggio di Paratici in Inghilterra è servito proprio per ascoltare gli acquirenti di alcuni giocatori come Perin (che interessa all'Aston Villa), Khedira (Wolverhampton) e Kean (Everton). A rischio cessione poi ci sono Joao Cancelo (Manchester City), Matuidi (piace al Paris Saint Germain), Higuain (Roma), Mandzukic (Borussia Dortmund ed alcune società cinesi). Per quanto riguarda gli acquisti, in caso di partenza di Joao Cancelo, ...

