Gli Ex-Otago hanno annunciato uno speciale concerto a Genova in programma a febbraio

Ex-Otago a Genova nel 2020 - biGlietti in prevendita per Belìn Che Bravi all’RDS Stadium : Ex-Otago a Genova nel 2020 per un unico concerto in programma all'RDS Stadium. La data è quella del prossimo 15 febbraio, i biglietti saranno a breve disponibili in prevendita. Il nome dell'evento è Belìn Che Bravi e questo venerdì sarà disponibile il nuovo singolo, La Notte Chiama feat Izi. 17 anni di carriera per gli Ex-Otago e un sogno che si realizza quest'anno con il concerto-evento nel palasport di Genova. Nel mezzo del tour estivo nei ...

La Donna protagonista dell’arena cinematografica de L’APEROSSA (29 luGlio-2 agosto) : Cinquanta anni di trasformazioni dell’immagine della Donna e del suo ruolo nella società. Cinque film e altrettanti cortometraggi italiani per raccontare come si è evoluto il ruolo della Donna, nella società e nelle relazioni, dagli anni Quaranta agli anni Ottanta: questo il senso della rassegna CINQUANTA SFUMATURE DI Donna in programma dal 29 luglio al 2 agosto all’Arena di Piazza Fabrizio De André organizzata dall’Archivio Audiovisivo del ...

Temptation Island - BisciGlia conferma la sincerità dei protagonisti : 'Tremano e piangono' : Siamo ormai giunti alle battute conclusive di Temptation Island, il programma di maggiore successo del palinsesto estivo di Mediaset. Oggi 29 luglio andrà in onda la sesta e penultima puntata alla quale si aggiungerà l'appuntamento speciale di domani. In esso, infatti, i telespettatori scopriranno cos'è accaduto alle sei coppie ad un mese esatto dalla fine delle riprese e resteranno comprensibilmente sorpresi da diversi sviluppi inaspettati. Per ...

Programmi TV di stasera - sabato 27 luGlio 2019. Mina e la Carrà protagoniste di Techetechetè Speciale : Raffaella Carrà e Mina Rai1, ore 20.35: Techetechetè Superstar – Pronto, Raffaella? … Sono Mina! Le Teche ancora in prime time con una puntata interamente dedicata a Mina e Raffaella Carrà. “Pronto, Raffaella? … Sono Mina!” sarà una staffetta ideale tra te due primedonne della televisione italiana, un dialogo fatto di immagini e suggestioni visive ricreato attraverso le loro apparizioni televisive più sorprendenti. Nella ...

Cinque Canzoni del Giorno - 26 LuGlio 2019 : Bob Marley - Bennato - Nannini - Beastie Boys - Pooh e Modugno protagonisti dell’appuntamento di oggi : Torna a grande richiesta, dopo il successo dello scorso inverno, la rubrica dedicata alle “5 Canzoni del Giorno”. Ieri 25 Luglio è stata una giornata di avvenimenti importanti nel mondo della musica e abbiamo scelto due brani per rappresentarli, mentre gli altri tre pezzi sono stati scelti ognuno per ogni decennio a rappresentare l’Italia e le sue classifiche, con tre brani in testa alla hit parade nel loro anno di pubblicazione. Scopriamo ...

Miss Progress International 2019 : la PuGlia torna protagonista nel mondo : Ritornano i dieci giorni all’?insegna dell?’integrazione culturale: ancora una volta il tacco d?’Italia sarà protagonista, insieme alle Ambasciatrici del Progresso,

Gianna Nannini : madre di Penelope - moGlie di Carla e protagonista di Techetecheté : Tra le figure più carismatiche della musica pop italiana degli ultimi quarant’anni, la rocker toscana Gianna Nannini è stata protagonista dell’appuntamento con Techetecheté andato in onda martedì 23 luglio su Rai1 dalle 20.30 circa in poi. La cantante di Notti magiche, che di recente ha subito anche una brutta caduta sul palco, ha goduto di una retrospettiva completa sulla sua carriera e i suoi successi, a quarantatré anni dagli ...

Alessandro De Rose - Mondiali tuffi grande altezze 2019 : “Mi sento orgoGlioso di essere stato tra i protagonisti di una gara dove ce le siamo date di santa ragione” : Alessandro De Rose non riesce a replicare l’impresa dei Mondiali di tuffi dalle grandi altezze del 2017, quando si mise al collo la medaglia di bronzo ed oggi a Gwangju, in Corea del Sud, si deve accontentare del quinto posto finale. L’azzurro al termine della gara iridata parla al sito federale, analizzando la gara condotta tra lunedì ed oggi. “Il terzo non era il tuffo che di solito so fare. E’ il mio tuffo migliore e ...

Tennis - WTA Jurmala 2019 : i risultati del 22 luGlio. Pioggia protagonista - soltanto tre match completati : Pioggia protagonista nella prima giornata del torneo WTA International di Jurmala: sulla terra battuta lettone completati soltanto tre incontri. Sospeso invece il match della boema Katerina Siniakova, numero 3 del seeding, contro l’ucraina Anhelina Kalinina, con la ceca in vantaggio per 6-4 4-3 0-30, mentre non è neppure iniziata la sfida tra la tedesca Tatjana Maria, numero 7 del tabellone, e la wild card croata Jana Fett. Negli incontri ...

Tour de France 2019 : Vincenzo Nibali reagisce da campione e punta alla maGlia a pois. Lo Squalo torna protagonista : “Bisogna soffrire e saper accettare anche le difficoltà per poi tornare più forti, magari più avanti troverò una giornata giusta per me“, questa era stata la risposta di Vincenzo Nibali dopo la cronometro individuale di Pau nei confronti di coloro che avevano avanzato l’ipotesi di un eventuale ritiro dal Tour de France 2019. Nella quattordicesima tappa, in una delle giornate più attese delle tre settimane con l’arrivo in ...

Techetechetè - la Luna è la protagonista della puntata di questa sera sabato 20 luGlio : Dopo la bella puntata di ieri sera sugli Anni 80, stasera Techetechetè punta in alto. In occasione del cinquantesimo anniversario dello sbarco Lunare, infatti, la trasmissione di Raiuno celebra il "Moon Day" con una puntata interamente dedicata al satellite terrestre. I filmati riguarderanno quindi canzoni, spettacoli e gag comiche aventi come protagonista la Luna; per fare alcuni "pronostici", i videospezzoni potrebbero riguardare Gianni Togni ...

Gossip UeD - Mennoia suGli ex protagonisti : “Pensano tutto sia dovuto” : Raffaella Mennoia punzecchia gli ex di Uomini e Donne: la confessione Raffaella Mennoia, per i pochi che non lo sapessero, è l’autrice storica di Uomini e Donne. Proprio lei ha sempre selezionato i vari corteggiatori e tronisti del Trono Classico del dating show. E a proposito di questi ultimi, l’autrice di UeD, nella didascalia della foto che ha pubblicato poco fa sul suo profilo personale instagram insieme a un gruppetto di ...

Premio Kinéo 2019 miGlior attrice protagonista a Venezia 76 : Anna FoGlietta - Miriam Leone - Alessandra Mastronardi. Tutte le candidate : Premio Kinèo 2019: Tutte le attrici candidate, si vota fino al 20 luglio. Premio Kinéo 2019 Diamanti al Cinema: Anna Foglietta, Miriam Leone, Alba Rohrwacher, Alessandra Mastronardi. Chi verrà premiata a ...

Realiti - Siamo tutti Protagonisti : Rocco Siffredi - Cristiano MalgioGlio e Marta Flavi stasera su Rai 2 : Nuova puntata in seconda serata dello show condotto da Enrico Lucci. Concorrenti della puntata Rocco Siffredi, Cristiano Malgioglio e Marta Flavi. Intervista a Emilio Fede.