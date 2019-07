Far Cry | un fan sta realizzando un remake sfruttando il CryEngine 5

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 29 luglio 2019) Qualche tempo fa vi abbiamo parlato di una total conversion a tema Far Cry per Crysis, ovvero Far Cry Reloaded. Pur trattandosi di un progetto ancora in fase di realizzazione, diversi fan si sono lamentati circa la qualità del progetto.Vi informiamo però che attualmente un volenteroso fan sta lavorando ad undel primo Far Cryil5, al momento il tutto è ancora in cantiere e non sappiamo quando verrà effettivamente pubblicato, tuttavia è possibile avere un piccolo assaggio. Effettivamente guardando il video pubblicato da 2Key D. Ray possiamo notare che il risultato non è per niente male, o almeno sicuramente superiore a Far Cry Reloaded ed al gioco originale.La build fa un ottimo uso di un nuovo sistema di illuminazione, senza contare l'ottima resa dell'acqua e della vegetazione, tutte cose per le quali il5 è ben noto. Le meccaniche di shooting ...

