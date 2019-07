Facebook e Messenger in un’unica app? Ecco Maki Plus | comoda e leggera

Facebook - una falla in Messenger Kids permetteva ai minori di chattare con adulti non autorizzati : Facebook è di nuovo alle prese con problemi di sicurezza e privacy, e questa volta ad essere a rischio sono i minori. Non i minorenni, i minori di 13 anni, che l’azienda di Zuckerberg avrebbe dovuto tutelare “in maniera particolare” con Messenger Kids. Una falla non meglio precisata ha permesso di chattare con adulti non autorizzati, partecipando ai gruppi. Dimostrando ancora una volta scarsa trasparenza, Facebook non ha emesso ...

Non funziona più Facebook Messenger su Windows Phone - l’unica soluzione : e WhatsApp? : Doveva arrivare questo momento e così è stato: Facebook Messenger su Windows Phone non funziona più oramai da ieri 4 luglio. Sui device con sistema operativo mobile Microsoft appunto, l'applicazione di messaggistica del social network risulta inutilizzabile e restituisce un messaggio di errore che chiude le porte a non pochi utenti con device di questo tipo. Il supporto è concluso: questa è la motivazione che sta dietro il non funzionamento ...

Facebook e Messenger si “allontanano” con la nuova modifica all’interfaccia : L'app di Facebook sta testando un piccolo cambiamento nell'interfaccia, eliminando il tasto di collegamento a Facebook Messenger in alto a destra: ecco cosa prenderebbe il suo posto. L'articolo Facebook e Messenger si “allontanano” con la nuova modifica all’interfaccia proviene da TuttoAndroid.

Windows Phone : addio alle versioni stabili Facebook e Messenger : La chiusura del progetto Windows Phone è ormai alle porte e i produttori come Facebook inc stanno lentamente eliminando la compatibilità i dispositivi. Microsoft Store – Windows Phone In passato abbiamo segnalato la rimozione dell’app Facebook sviluppata da Microsoft, lasciando come alternativa solamente quella ufficiale o i client di terze parti. Oltre a questo abbiamo scritto un articolo relativo alla decisione della progressiva ...