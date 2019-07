Durante il pranzo del matrimonio scoppia una rissa tra i camerieri | uno prende un

Fonte : baritalianews

(Di lunedì 29 luglio 2019) Una situazione a dir poco sconvolgente quella accadutaun banchetto di untra iche servivano. E’ accaduto che verso le 18.00 a Rocca di papa , in provincia di Roma presso il ristorante Foresta si stava festeggiando una cui stava anche partecipando il ministro Trenta.la festa, all’improvviso, èta unatra iche è finita a coltellate. Lata tra duerussi e un cameriere di Rocca di papa e il motivo, pare, sia stato per come si stavano dividendo i compitila festa di. Il cameriere di Rocca di Papa, al culmine della lite, ha preso un coltello dal buffet e ha colpito uno dei due fratelli russi, quello di 21 anni, affondandogli il coltello che è arrivato al polmone. La scorta del ministro Trenta è subito intervenuta per sedare lae poi è stato chiamato un ...

