Ducati World | inaugurato il duelling coaster “Desmo Race” a Mirabilandia

Mirabilandia apre la nuova attrazione di Ducati World : tutti pazzi per Desmo Race [GALLERY] : Un evento a sorpresa a Mirabilandia per l’apertura di Desmo Race, l’attrazione più attesa di Ducati World. Con Desmo Race i visitatori potranno provare l’emozione di sentirsi dei veri piloti Ducati. Anche il pilota Ducati Michele Pirro presente alla serata per provare in anteprima il nuovo duelling coaster Ravenna, 26 luglio 2019 – Evento a sorpresa a Ducati World, la nuova area di Mirabilandia dedicata alle Rosse di Borgo Panigale, ...