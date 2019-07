Bimbo travolto da treno in Germania | probabilmente è stato spinto

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 29 luglio 2019) Nella stazione centrale di Francoforte un bambino èed ucciso da unad alta velocità: non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, che ha paralizzato il traffico ferroviario nell’intero nodo di Francoforte. Ildi 8 anni, secondo fonti investigative, sarebbesui binari: la polizia ha tratto in arresto un uomo. L'articolodainMeteo Web.

Agenzia_Ansa : Alla stazione ferroviaria di #Francoforte bimbo spinto sui binari, travolto e ucciso da un treno in arrivo. L'uomo… - mcaratozzolo58 : RT @Agenzia_Ansa: Alla stazione ferroviaria di #Francoforte bimbo spinto sui binari, travolto e ucciso da un treno in arrivo. L'uomo, bloc… - SPOOKY_MiLKSOAP : RT @Agenzia_Ansa: Alla stazione ferroviaria di #Francoforte bimbo spinto sui binari, travolto e ucciso da un treno in arrivo. L'uomo, bloc… -