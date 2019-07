Maltempo nel Lazio | grosso pino crolla a Guidonia | tragedia sfiorata

Maltempo - tromba d'aria a Fiumicino - morta una donna in auto. Altre due vittime nel centro nord : Fiumicino. Una violenta tromba d'aria abbattutasi sul litorale nord di Roma, tra Fiumicino e Focene ha sbalzato con violenza un'auto in transito sul guardrail: una giovane donna, Noemi...

Maltempo Toscana : nubifragi nell'aretino - muore uomo travolto dal fango : L'ondata di Maltempo che si è abbattuta ieri nell'aretino, in Toscana, ha causato purtroppo una vittima. Si tratta di un uomo di 75 anni, trovato senza vita in mezzo al fango e ai detriti portati...

Il Maltempo fa tre vittime. Le previsioni nelle prossime ore : L’Italia torna ad affrontare il maltempo. Dopo l’ondata di caldo africano degli ultimi quattro giorni, la nuova perturbazione scesa sulla penisola sprigiona tutta la sua forza distruttiva, e miete diverse vittime. Nella giornata di sabato 27 luglio un’atleta norvegese è stata uccisa da un fulmine durante la Suedtirol Ultra Skyrace, una gara di corsa in montagna di 121 chilometri con partenza e arrivo a Bolzano. ...

Maltempo ad Arezzo. Pergentino Tanganelli trovato senza vita ad Olmo : Terminate le ricerche di Pergentino Tanganelli. L’aretino di 72 anni è stato trovato morto ad Olmo. Il corpo del pensionato

Maltempo Roma. Tragedia nella notte : muore una donna a Focene : Maltempo Roma – Nubifragi e le bombe d’acqua stanno interessando in particolare il centro Italia. Una donna e’ morta a Fiumicino, sul litorale laziale, dopo essere stata sbalzata via con la sua auto in strada. Allagamenti in metro a Roma. Maltempo Roma. Tragedia nella notte: muore una donna a Focene La Tragedia è avvenuta nella notte nella zona di Focene, nel comune di Fiumicino, a causa di una tromba d’aria. Una giovane ...

Maltempo - a Fiumicino muore una donna chiusa nella sua auto sbalzata da una tromba d’aria : A Roma le fermate della metro di Cipro e Repubblica sono allagate. Sospeso temporaneamente il servizio. In Toscana le piogge hanno reso necessaria l’evacuazione di alcune persone e interventi di soccorso sul litorale

Depressione nel mar Ligure : tanto Maltempo in atto - peggiora su tutto il centro : Un'insidiosa Depressione si è sviluppata nelle ultime ore nel mar Ligure grazie all'arrivo di una vasta massa d'aria molto fresca di provenienza atlantica. L'aria fresca è entrata in forte...

?Maltempo - fine del grande caldo : bomba d'acqua nel Fiorentino - ?crollata parte del tetto del Duomo di Verona : La perturbazione numero 7 mette fine al grande caldo: oggi rischio di forti temporali, grandinate e locali nubifragi al Nord e in Toscana, domenica anche al Centro e in Campania. Domani il caldo si...

Maltempo Piemonte - temporali nell’alessandrino : salta il concerto di Branduardi : Il Maltempo, ampiamente annunciato nelle scorse ore su tutto il Piemonte, e’ arrivato anche in provincia di Alessandria. temporali hanno interessato il capoluogo, la frazione di Spinetta Marengo e la zona di Bosco Marengo e Frugarolo. Una cinquantina gli interventi dei vigili del fuoco, in prevalenza per allagamenti. Rinviati anche alcuni appuntamenti in programma stasera. Tra questi il concerto ‘Lirica sotto le Stelle’ ...

Maltempo : un centinaio di interventi dei Vigili del Fuoco nel bolognese : Sono stati circa un centinaio gli interventi svolti dai Vigili del Fuoco di Bologna nel pomeriggio, per l’ondata di Maltempo che ha colpito diverse zone del territorio. Si e’ trattato in gran parte di alberi e rami spezzati dal vento e finiti in strada, oltre che di cornicioni pericolanti e piccoli allagamenti. Le localita’ piu’ colpite sono state Budrio, dove c’e’ stata anche una forte grandinata, Calderara ...

Kayak si rovescia a Venezia - alpinisti restano bloccati in alta acqua nel cuneese : i danni del Maltempo nel nord Italia : Sono tutti salvi i sette occupanti del Kayak che nel pomeriggio e’ stato sorpreso dal maltempo nella laguna di Venezia. Secondo una ricostruzione dell’incidente, per il quale sono intervenuti i sommozzatori dei Vigili del Fuoco e la Capitaneria di porto, una ragazza e’ finita in acqua dall’imbarcazione, a causa del forte vento che soffiava sulla Laguna. Uno degli occupanti del natante si e’ tuffato per cercarla ...

Maltempo : nell’estate 2019 cinque grandinate al giorno - il doppio dello scorso anno : “Dall’inizio dell’estate 2019 si contano sul territorio nazionale in media cinque grandinate al giorno, più del doppio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (+113%), con effetti sul turismo e danni alle coltivazioni agricole colpite“: è quanto emerge da un’analisi della Coldiretti in occasione dell’ultima ondata di Maltempo nel weekend delle grandi partenze che si è abbattuta sulla Penisola con ...