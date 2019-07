Fallout 76 | il primo raid arriva ad agosto

Fonte : eurogamer

(Di domenica 28 luglio 2019) In occasione del QuakeCon, Jeff Gardiner di Bethesda ha svelato che ildi76 arriverà il prossimo 20.Quest'attività è stata ideata per essere affrontata da team da quattro giocatori e si svolgerà all'interno del Vault 94, uno dei tanti rifugi della Vault-Tech sparsi per l'Appalachia. Il, stando alle parole di Gardiner, sarà incentrato sulla risoluzione di puzzle. L'attività sarà disponibile in tre livelli di difficoltà differenti, con quello più alto che aggiungerà un timer nella formula ma che offrirà ricompense migliori. Gardiner ha svelato anche una nuova power armor chiamata "Potted Plant", visibile nell'immagine sottostante, che potenzierà le abilità stealth dei giocatori e cui pezzi saranno ottenibili proprio completando ildel Vault 94. Indossando l'intero set inoltre i giocatori otterranno un ulteriore bonus ancora da svelare.Leggi altro...

