Ecco come saranno le nuove Samsung Galaxy Buds in pendant con i Note 10 secondo questi

Sandrink - app per ordinare da bere nelle spiagge : Ecco come : Sandrink, si chiama così l'app gratuita per ordinare da bere e da mangiare sulle spiagge italiane, anche quelle libere. E' gratuita

Carabiniere ucciso - Ecco come è nata la pista dei nordafricani : Angelo Scarano Nelle ore immediatamente successive all'omicidio del vicebrigadiere Mario Rega Cerciello la nazionalità dei due principali sospettati, portati non molto tempo dopo in caserma per essere ascoltati, ha danzato freneticamente a passi di migliaia di chilometri gli uni dagli altri Maghrebini, albanesi, perfino libanesi con cittadinanza americana. Nelle ore immediatamente successive all'omicidio del vicebrigadiere Mario Rega ...

Un enorme “verme” che striscia sotto la Virginia : Ecco come rifanno le strade negli USA [VIDEO] : Una serie di esplosioni nel sottosuolo circa 64km a ovest di Washington D.C. hanno fatto parlare di “mostri” negli Stati Uniti, quando un video che mostra le esplosioni scivolare nella terra come un enorme verme è diventato virale in rete. Il video, che trovate in fondo all’articolo, è stato postato dal Virginia Department of Transportation ed è stato visto 125.000 volte in 24 ore su Facebook. 3.000 persone hanno condiviso il video e 500 hanno ...

WhatsApp e Telegram - come salvare i tuoi file multimediali? Ecco una nuova funzione : WhatsApp e Telegram. Android Q ha una funzione di privacy chiamata Scoped Storage che cambia modo in cui le applicazioni accedono ai file su storage

Ecco come è arrivato il sì alla Tav Il piano leghista - la sorpresa Conte : Un piano studiato nei minimi dettagli dai massimi vertici della Lega. Che, alla fine, ha avuto un esito perfino migliore delle previsioni. Affaritaliani.it è in grado di ricostruire come si è arrivati alla svolta del premier Giuseppe Conte sulla Tav Torino-Lione. Mercoledì 24... Segui su affaritaliani.it

Se non ti piace il nuovo look di Twitter - Ecco come tornare a quello vecchio : Twitter ha cambiato look di recente. Questo cambiamento radicale ha mandato in confusione molti utenti, che hanno lamentato il fatto di non poter tornare alla versione precedente alla quale erano abituati. https://Twitter.com/xeni/status/1153647564287352832 In loro soccorso è arrivato il programmatore Zusor, che ha realizzato un’estensione per Google Chrome e Firefox chiamata GoodTwitter. “Un gruppo di persone (incluso me) odia la ...

Instagram - viaggio nel ‘lato oscuro’ del social dove i like e i commenti sono merce di scambio : Ecco come funziona : Mark, nome di fantasia, ha meno di 18 anni e migliaia di euro in banca. Li ha fatti tutti creando follower su Instagram. Ne vende circa 10 mila per 35 euro. “Una cifra molto economica”, spiega. In fondo Mark è uno dei motivi per cui la Procter & Gambler ha deciso di disinvestire 85 milioni di dollari in pubblicità dal social network; è una delle cause per cui l’engagement (reale) degli Instagrammer si è dimezzato negli ultimi tre anni, ...

Ecco come usare Google Keep (anche con la voce) per le liste della spesa senza Google Assistant : Se desiderate sfruttare Google Keep per creare le liste della spesa anche con la voce, c'è una soluzione fai-da-te molto semplice. Scopriamola insieme L'articolo Ecco come usare Google Keep (anche con la voce) per le liste della spesa senza Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

Ecco come potrebbe funzionare Action Cam su Motorola One Action : A rendere particolare Motorola One Action dovrebbe essere il suo comparto fotografico, caratterizzato da un sensore grandangolare da 117° più due normali L'articolo Ecco come potrebbe funzionare Action Cam su Motorola One Action proviene da TuttoAndroid.

Fifa 19 : pack TOTS garantito in regalo per gli abbonati EA Access. Ecco come ottenerlo! : Gli abbonati al servizio EA Access, da poco disponibile anche su Playstation 4, avranno la possibilità di ottenere un pack TOTS garantito (in versione non scambiabile) in regalo! Per ottenerlo, oltre a dover sottoscrivere almeno un mese di abbonamento, sarà necessario anche giocare per almeno 15 giorni nell’intervallo di tempo che va dal 25 luglio […] L'articolo Fifa 19: pack TOTS garantito in regalo per gli abbonati EA Access. Ecco ...

Manovra - Ecco come il Governo punta a bloccare gli aumenti dell’Iva : Gli incontri a Palazzo Chigi con le parti sociali iniziati oggi puntano a «varare in anticipo la Manovra». Ma questo «anticipo» non potrà scattare prima di settembre, quando arriveranno...

Ecco come sarà Samsung Galaxy Note 10+ 5G in questo render stampa : Samsung è pronta a presentare ufficialmente la serie Galaxy Note 10 il 7 agosto e oggi abbiamo la prima immagine del Galaxy Note 10+ 5G che sarà prerogativa di Verizon Wireless negli Stati Uniti. Le immagini di @evleaks mostrano le triple telecamere posteriori e come il Galaxy Note 10 sia sprovvisto di sensore ToF aggiuntivo, presente invece nel fratello maggiore Galaxy Note 10+. L'articolo Ecco come sarà Samsung Galaxy Note 10+ 5G in questo ...

Ecco come l’Italia può trovarsi pronta all’appuntamento con l’intelligenza artificiale : (foto: Mike MacKenzie/Flickr) A che punto siamo davvero, parlando di scienza e non di fantascienza, con lo sviluppo dell’intelligenza artificiale? come possiamo prepararci a gestire il futuro della robotica, dell’algoritmica e dei big data, sopratutto se ragioniamo in termini di sistema-Paese? In un momento storico in cui le discussioni spesso oscillano tra il racconto di distopie del tutto inverosimili e i facili entusiasmi con il ...

Whatsapp - in incognito e senza restrizioni : Ecco come : Whatsapp, ha un nuovo trucco per chattare in incognito grazie al quale è possibile leggere i messaggi da invisibili e senza aggiornare l'accesso