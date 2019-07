Amami e rispettami | come vorresti fosse fatto con tua figlia

Fonte : dilei

(Di domenica 28 luglio 2019) Ogni uomo, dovrebbe amare e rispettare la propria compagna con gentilezza, passione e comprensione. I tradimenti, le bugie, la violenza, non dovrebbero essere contemplati in un rapporto di coppia. La regola del “non fare agli altri, quello che nonesserea te”, è applicabile anche nei rapporti di coppia, in particolare nell’atteggiamento della controparte maschile. Ogni uomo desidera per la, un compagno che la tratti bene, la ami e la rispetti. Una pretesa più che lecita, quella da parte di ogni padre, di vedere lain compagnia di un uomo maturo, gentile e cortese che la faccia sempre sentire una regina. È proprio a partire da questa volontà, che ogni uomo dovrebbe amare una donna, propriovorrebbeamata la. Le discussioni e i confronti servono a far crescere la coppia, la violenza, verbale e fisica, la distrugge e annienta l’anima della ...