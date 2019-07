Incidente a Gwangju | nessun azzurro coinvolto nel crollo di parte di una discoteca

Fonte : oasport

(Di sabato 27 luglio 2019) Una vera e propria tragedia ha scosso la città sudcoreana di(Corea del Sud), sede dei Mondiali 2019 di nuoto. I festeggiamenti del terzo titolo iridato della pallanuoto femminile americana hanno avuto un epilogo molto triste: due morti e due feriti. Questo è quanto è emerso fino ad ora. La causa dell’è stato ildi un balcone interno alla“Coyote Ugly”. Tutto è avvenuto attorno alle ore 2.30 locali. Il cedimento strutturale, per fortuna, non ha avuto. Come ha reso noto la Federazione Italiana Nuoto, le ragazze del Setterosa stanno facendo ritorno a Roma e dunque non erano presenti ai festeggiamenti citati. Una buona notizia da questo punto di vista anche se chiaramente l’episodio nella sua interezza desta grande stupore e amarezza. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

LiaCapizzi : Incidente a Gwangju. Crolla un balcone dentro un locale sovraffollato . All'interno atlete USA pallanuoto festeggi… - zazoomnews : Mondiali nuoto 2019 chi sono le due atlete americane ferite nell’incidente di Gwangju - #Mondiali #nuoto #atlete… - MacoPorcaro : RT @LiaCapizzi: Incidente a Gwangju. Crolla un balcone dentro un locale sovraffollato . All'interno atlete USA pallanuoto festeggiavano l'… -