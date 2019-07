Il party extra lusso di J Lo per salutare i 50 anni

Fonte : attualitavip.myblog

(Di sabato 27 luglio 2019) La ragazza del Bronx Jennifer Lopez ha fatto festa fino all’alba con gli amici a Miami per festeggiare i suoi 50. Al suo fianco il fidanzato Alex Rodriguez, mentre tra gli ospiti c’erano il rapper Fat Joe, l’amica Ashanti e Dj Khaled. Una torta gigante, fuochi d’artificio e un’intera villa a sua disposizione, addobbata di tutto punto. Tanti auguri e una pioggia di regali, ma il dono più gradito è stato quello del suo Alex: una Porshe rossa fiammante con inciso in oro il suo nome. Dopo averla ritirata nel pomeriggio, Jennifer è arrivata alproprio al volante del suo nuovo gioiellino decappottabile.

