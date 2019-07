Duomo Verona | crolla una parte del tetto Paura durante messa | allagamenti in città

Paura a Verona - crolla parte del tetto del Duomo durante la messa : L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi sabato 27 luglio mentre erano in coro le celebrazioni religiose per la consueta messa pomeridiana. l distacco di parte del soffitto dell'edificio di culto fortunatamente è avvenuta in una zona dove non vi erano fedeli e non vi è stato alcun ferito .Continua a leggere

