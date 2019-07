Zingaretti: "Unità unica alternativa"

Per uscire dalle contraddizioni della maggioranza Lega-M5S "la risposta sarà la spallata e l'indicazione di un uomo forte se non ci sarà un'politica pronta". Lo ha detto il segretario Pd,, alla direzione. "Le ambizioni di questo governo -afferma- stanno venendo meno, siamo di fronte a un fallimento non scontato.Sentiamo l'urgenza di ricostruire un pensiero politico, ridefinire la missione Pd".Di qui l'appello all':"Mentre discutiamo del M5S che si sfascia non facciamogli il regalo di sfasciarci noi".(Di venerdì 26 luglio 2019)